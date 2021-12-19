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Законопроєкт про дистанційне голосування можуть внести після Нового року – Стефанчук

Неділя, 19 грудня 2021, 22:47
фото з сайту ВР

Законопроєкт про дистанційне голосування народних депутатів може бути внесений до парламенту після Нового року.

Джерело: голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі телеканалу "Інтер", повідомляє пресслужба ВР

Пряма мова: "Зараз продовжуємо роботу над цим законопроєктом щодо запровадження дистанційного голосування. Я думаю, що він буде одним із перших, який буде внесений після Нового року".

Деталі: Голова парламенту нагадав, що два роки тому він уже висував ідею про впровадження онлайн-голосування. Нині, на його думку, є низка викликів, які спрогнозувати неможливо.

"Сьогодні всі парламенти Європи мають міксовану систему голосування. І насамперед це пов’язано з тим, що в разі небезпеки (пандемії, агресії Російської Федерації) потрібно забезпечити діяльність парламенту", — зазначив Стефанчук.

Він додав, що Верховна Рада є єдиним законодавчим органом, і не існує варіанту, щоб у разі непередбачуваних обставин зібратися й ухвалити важливе для держави рішення.

Що передувало: 13 грудня Стефанчук виступив за запровадження системи онлайн-голосувань у Верховній Раді, зокрема, на випадок надзвичайних ситуацій.

Українська правда
Теми: СтефанчукВерховна Рада


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