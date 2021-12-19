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Законопроект о дистанционном голосовании могут внести после Нового года – Стефанчук

Воскресенье, 19 декабря 2021, 22:47
фото с сайта ВР

Законопроект о дистанционном голосовании народных депутатов может быть внесен в парламент после Нового года.

Источник: глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире телеканала "Интер", сообщает пресс-служба ВР

Прямая речь: "Сейчас продолжаем работу над этим законопроектом по внедрению дистанционного голосования. Я думаю, что он будет одним из первых, который будет внесен после Нового года".

Детали: Глава парламента напомнил, что два года назад он уже выдвигал идею о внедрении онлайн-голосования. Сейчас, по его мнению, есть ряд вызовов, которые спрогнозировать невозможно.

"Сегодня у всех парламентов Европы есть миксованная система голосования. И, прежде всего, это связано с тем, что в случае опасности (пандемии, агрессии Российской Федерации) нужно обеспечить деятельность парламента", — отметил Стефанчук.

Он добавил, что Верховная Рада является единственным законодательным органом, и не существует варианта, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств собраться и принять важное для государства решение.

Что предшествовало: 13 декабря Стефанчук выступил за введение системы онлайн-голосований в Верховной Раде, в частности, на случай чрезвычайных ситуаций.

Украинская правда
Темы: СтефанчукВерховная Рада
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