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У Харкові обмалювали офіс молодіжного крила ОПЗЖ

Неділя, 19 грудня 2021, 22:16
У Харкові обмалювали офіс молодіжного крила ОПЗЖ
фото з Telegram Фрайкор

У Харкові невідомі обмалювали фасад будівлі, де розташований офіс молодіжного крила партії "Опозиційна платформа – за життя".

Джерело: сайт партії, Укрінформ

Деталі: Як повідомив керівник молодіжного крила Артем Марчевський, напад стався у ніч із 18 на 19 грудня.

Невідомі обмалювали фасад будівлі, облили двері фарбою та розклеїли образливі листівки. Потрапити всередину їм не вдалося.

Разом з тим, фото розмальованого фасаду 19 грудня опублікували у Telegram-каналі організації "Фрайкор".

Як розповів Укрінформу речник організації "Фрайкор" Богдан Войцеховський, фото їм надали "невідомі патріоти".

Водночас у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області зазначили, що будь-якої заяви щодо події до поліції не надходило.

"Українська правда" в Threads

Теми: ХарківОПЗЖ
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