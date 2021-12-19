В Харькове обрисовали офис молодежного крыла ОПЗЖ

В Харькове неизвестные обрисовали фасад здания, где находится офис молодежного крыла партии "Оппозиционная платформа – за жизнь".

Источник: сайт партии, Укринформ

Детали: Как сообщил руководитель молодежного крыла Артем Марчевский, нападение произошло в ночь с 18 на 19 декабря.

Неизвестные обрисовали фасад здания, облили двери краской и расклеили оскорбительные листовки. Попасть внутрь им не удалось.

Вместе с тем, фото разрисованного фасада 19 декабря опубликовали в Telegram-канале организации "Фрайкор".

Как рассказал Укринформу пресс-секретарь организации "Фрайкор" Богдан Войцеховский, фото им предоставили "неизвестные патриоты".

В отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области отметили, что никакого заявления о происшествии в полицию не поступало.