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Росія маскувала військовими навчаннями агресію проти сусідів – Столтенберг

Середа, 1 грудня 2021, 23:58
Росія маскувала військовими навчаннями агресію проти сусідів – Столтенберг
JOHN THYS/AFP VIA GETTY IMAGES

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив Росію не застосовувати силу проти України і вчергове наголосив, що Москва знає, що вона заплатить високу ціну через санкції та інші кроки Заходу за прояви будь-якої агресії.

Джерело: Столтенберг, цитує Reuters

Пряма мова: "Ми всі чітко дали зрозуміти, що доведеться заплатити високу ціну, і санкції є одним із способів".

"Я думаю, що цілком очевидно, що Росія вже знає, що вона заплатить високу ціну".

"Проблема з Росією полягає в тому, що вони непрозорі, що у них дуже агресивна риторика та досвід, який показує, що вони раніше використовували військові навчання як маскування для агресивних дій проти сусідів".

Деталі: Як пише видання, Україна, яка зараз прагне приєднатися до Європейського Союзу та НАТО, стала головною точкою зіткнення між Росією та Заходом, відносини між якими зіпсувалися до найгіршого рівня за три десятиліття після закінчення холодної війни.

Тим часом Росія заявляє, що не має наміру вторгнутися в Україну.

Глава НАТО сказав, що нові економічні санкції проти Росії, які ЄС і США, а також Великобританія і Канада можуть запровадити, є одним із потужних інструментів.

Президент Володимир Путін заявив, що Росія буде змушена діяти, якщо НАТО під керівництвом США розмістить в Україні ракети, які можуть вразити Москву за лічені хвилини.

Столтенберг сказав, що громадськості відомо, що союзники надають військову підтримку Україні, і що це є оборонним заходом і відповідає міжнародним зобов’язанням усіх союзників. Україна вважається близьким партнером НАТО, але ще не є членом альянсу.

Столтенберг відкинув звинувачення в тому, що альянс провокував Москву військовими навчаннями в Чорному морі, і в свою чергу звинуватив Росію в тому, що вона використовувала військові навчання як маскування для нападу на сусідні країни.

На відміну від Росії, НАТО завжди дотримувався правил щодо запрошення іноземних спостерігачів на навчання, сказав Столтенберг, колишній прем’єр-міністр Норвегії, який збирається залишити найвищу посаду в НАТО наприкінці наступного року.

Столтенберг заявив, що західний альянс тісно співпрацює, щоб захистити союзників від нових китайських і російських ракет, які можуть досягти Європи та Північної Америки.

"Росія, а також Китай зараз вкладають значні кошти в ядерні системи, які можуть досягти всіх країн НАТО", – сказав Столтенберг.

"Це те, до чого ми повинні ставитися дуже серйозно", – додав він, посилаючись на російські інвестиції у надзвичайно великі, високошвидкісні та маневрені ракети.

Нагадаємо: Російська Федерація не має права втручатися у євроатлантичний шлях України. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу після зустрічі Північноатлантичної ради.

Україна планує продовжувати реформу на шляху до членства у НАТО, а вимоги РФ до Альянсу не розширюватися на Схід не мають жодного обґрунтування. Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба під час спілкування журналістами за підсумками міністерської зустрічі НАТО в Ризі

"Українська правда" у Threads

Теми: НАТОРосія
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