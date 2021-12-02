Саудівська Аравія та ОАЕ виявили випадки "омікрону"
Саудівська Аравія та Об’єднані Арабські Емірати заявили, що виявили перші випадки нового варіанту коронавірусу "омікрон".
Джерело: The Washington Post, Aljazeera, WAM
Деталі: Міністерство охорони здоров'я Саудівської Аравії заявило, що інфекція стала першим підтвердженим випадком у Перській затоці.
У повідомленні йдеться, що інфікована та контактні особи поміщені на карантин.
ОАЕ також повідомили про перший випадок зараження варіантом Omicron.
Державне інформаційне агентство WAM описало пацієнтку як африканську жінку, яка подорожувала з африканської країни через арабську, не вказуючи, з якої саме.
Також агентство додає, що випадок виявлений у вакцинованої особи "проти COVID-19 відповідно до затверджених медичних протоколів, що діють в ОАЕ".
Передісторія:
- Європейська комісія порадила 1 грудня країнам щоденно переглядати умови в’їзду через поширення нового штаму "Омікрон".
- У Великій Британії наразі не радять людям скасовувати плани святкування Різдва через новий штам.
- Південноафриканські вчені вважають, що штам "Омікрон" може невдовзі витіснити "Дельту" - найбільш поширений і найнебезпечніший наразі штам вірусу COVID-19.
- 25 листопада у ПАР виявили новий варіант COVID-19 - B.1.1.529 – який має "дуже незвичайну сукупність" мутацій, які викликають занепокоєння. 26 листопада Всесвітня організація охорони здоров’я встановила, що в нового штаму вища ймовірність повторного зараження людини.