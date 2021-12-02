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Саудівська Аравія та ОАЕ виявили випадки "омікрону"

Четвер, 2 грудня 2021, 03:54
EMMANUEL CROSET/AFP VIA GETTY IMAGES

Саудівська Аравія та Об’єднані Арабські Емірати заявили, що виявили перші випадки нового варіанту коронавірусу "омікрон".

Джерело: The Washington Post, Aljazeera, WAM

Деталі: Міністерство охорони здоров'я Саудівської Аравії заявило, що інфекція стала першим підтвердженим випадком у Перській затоці.

У повідомленні йдеться, що інфікована та контактні особи поміщені на карантин.

ОАЕ також повідомили про перший випадок зараження варіантом Omicron.

Державне інформаційне агентство WAM описало пацієнтку як африканську жінку, яка подорожувала з африканської країни через арабську, не вказуючи, з якої саме.

Також агентство додає, що випадок виявлений у вакцинованої особи "проти COVID-19 відповідно до затверджених медичних протоколів, що діють в ОАЕ".

Передісторія: 

  • Європейська комісія порадила 1 грудня країнам щоденно переглядати умови в’їзду через поширення нового штаму "Омікрон".
  • У Великій Британії наразі не радять людям скасовувати плани святкування Різдва через новий штам.
  • Південноафриканські вчені вважають, що штам "Омікрон" може невдовзі витіснити "Дельту" - найбільш поширений і найнебезпечніший наразі штам вірусу COVID-19.
  • 25 листопада у ПАР виявили новий варіант COVID-19 - B.1.1.529  – який має "дуже незвичайну сукупність" мутацій, які викликають занепокоєння. 26 листопада Всесвітня організація охорони здоров’я встановила, що в нового штаму вища ймовірність повторного зараження людини.



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