Саудівська Аравія та ОАЕ виявили випадки "омікрону"

Саудівська Аравія та Об’єднані Арабські Емірати заявили, що виявили перші випадки нового варіанту коронавірусу "омікрон".

Джерело: The Washington Post, Aljazeera, WAM

Деталі: Міністерство охорони здоров'я Саудівської Аравії заявило, що інфекція стала першим підтвердженим випадком у Перській затоці.

У повідомленні йдеться, що інфікована та контактні особи поміщені на карантин.

ОАЕ також повідомили про перший випадок зараження варіантом Omicron.

Державне інформаційне агентство WAM описало пацієнтку як африканську жінку, яка подорожувала з африканської країни через арабську, не вказуючи, з якої саме.

Також агентство додає, що випадок виявлений у вакцинованої особи "проти COVID-19 відповідно до затверджених медичних протоколів, що діють в ОАЕ".

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