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Глава ВООЗ назвав "рецепт" появи і поширення нових штамів коронавірусу

Четвер, 2 грудня 2021, 03:58
Глава ВООЗ назвав рецепт появи і поширення нових штамів коронавірусу
Tedros Adhanom Ghebreyesus, фото: Getty Images

У середу ВООЗ оприлюднила суворі попередження про небезпеку ігнорування ковід-вакцинації, а Європейський Союз розробив обов’язкові приписи, оскільки Сполучені Штати зареєстрували перший випадок нового штаму коронавірусу Omicron.

Джерело: ВООЗ, AFP

Пряма мова глави ВООЗ Тедроса Адхана Гебрейесуса: "В усьому світі ми маємо токсичну суміш з низьким рівнем охоплення вакцинами та дуже низьким рівнем тестування – рецепт для появи та посилення варіантів".

"Нам потрібно використовувати інструменти, які ми вже маємо, щоб запобігти передачі та врятувати життя від Delta.

І якщо ми це зробимо, ми також зможемо запобігти передачі та врятуємо життя від Omicron".

Деталі: Новий варіант, про який тиждень тому вперше повідомила Всесвітня організація охорони здоров’я у Південній Африці, швидко з’явилася на всіх континентах, погіршуючи економічні прогнози та посилюючи побоювання щодо ще однієї важкої зими.

У ВООЗ стверджують, що може знадобитися кілька тижнів, щоб зрозуміти, чи є Омікрон більш передаваним і чи призводить він до важких наслідків, а також наскільки ефективні сучасні методи лікування та вакцини проти цього варіанту.

Виявлення та поширення нового штаму свідчать, що глобальна боротьба з Covid-19, що триває вже майже два роки, далека від завершення.

Організація економічного співробітництва та розвитку попередила, що Omicron загрожує відновленню світу  і знизила прогнози зростання на 2021 рік з 5,7% до 5,6%.

Omicron спонукав уряди по всьому світу відновити обмеження на подорожі, зокрема у Південну Африку. Японія призупинила нові бронювання авіаквитків у країну.

У середу секретар ООН Антоніу Гутерріш піддав критиці такі заборони, назвавши їх "глибоко несправедливими та каральними", а також "неефективними".

Зростання рівня зараження вже призвело до того, що уряди деяких європейських країн знову запровадили обов’язкове носіння масок, соціальну дистанцію, комендантську годину або карантин з метою не допустити зростання кількості госпіталізацій.

Незважаючи на те, що уряди діяли в односторонньому порядку, вводячи обмеження на поїздки, країни-члени ВООЗ зібралися в Женеві, щоб працювати над міжнародною угодою щодо подолання наступних пандемій.

Міжурядовий орган для переговорів буде створено для досягнення домовленості щодо реагування на майбутні пандемії, його перше засіданням заплановане на 1 березня 2022 року.

Нагадаємо: Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловилася за початок дискусій про запровадження обов'язкової вакцинації від коронавірусу в Європейському союзу.

Австрія з першою з країн Європи заявила про намір зробити щеплення від коронавірусу обов’язковим для всього населення з 1 лютого. 

Всесвітня організація охорони здоров’я в неділю закликала країни не вводити заборони на польоти з південноафриканських країн через новий штам.

США підтвердили перший випадок зараження штамом "Омікрон" у людини, що пройшла повний курс вакцинації проти коронавірусу.

"Українська правда" у Threads

Теми: охорона здоров'якоронавірусепідемія
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