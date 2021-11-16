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Вихід із "червоної зони" має початися з наступного тижня – Ляшко

Вівторок, 16 листопада 2021, 12:13
Віктор Ляшко, фото “Радіо Свобода”

Із наступного тижня регіони України почнуть виходити з "червоної зони" епідемічної небезпеки, прогнозують у Міністерстві охорони здоров'я.

Джерело: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу 16 листопада 

Пряма мова: "Початок виходу регіонів із червоного рівня епіднебезпеки прогнозовано можна очікувати з наступного тижня. 

Є низка областей, де знизився відсоток захворюваності, виписки почали стабільно переважати над госпіталізаціями, також знизився і відсоток зайнятих ліжок із киснем".

Деталі: Голова МОЗ зазначив, що 18 областей продовжують перебувати у червоній зоні епідемічної небезпеки, з 18 листопада буде встановлено червоний рівень і на території Вінницької області.

Водночас, від часу встановлення червоного рівня епіднебезпеки у першому регіоні – Херсонській області – минуло 30 днів. 

"Це фактично такий же час, як у минулій хвилі. Тобто вчасно запроваджені карантинні обмеження дозволили нам іти середньостатистичними темпами", - сказав Ляшко.

Міністр повідомив також, що 64% ліжок під Covid-хворих зайнято по країні (понад 49 тисяч із 78 тисяч).

15 листопада зафіксовано антирекорд за летальними випадками – 838 смертей за добу, але Ляшко наголосив, що цей показник почне падати за 2 тижні після стабілізації рівня захворюваності. 

Середній час від появи симптомів до смерті у жовтні складав 14 днів.

За останні 3 місяці 94% госпіталізованих із коронавірусом були не пройшли повний курс вакцинації, а вакциновані особи госпіталізуються у 5,5 раза рідге, ніж невакциновані, наголосив Ляшко.

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Олена Рощенко, УП
Теми: карантинCovid-2019коронавірусепідеміяЛяшко Віктор


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