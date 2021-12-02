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"Тисяча Зеленського" зватиметься "єПідтримка" і на неї можна буде накупити книг

Четвер, 2 грудня 2021, 13:25
Фото pixabay.com

Програма, в рамках якої повністю вакцинованим українцям виплатять по 1 тисячі гривень, матиме назву "єПідтримка" і стартуватиме 19 грудня.

Джерело: міністр економіки Юлія Свириденко у Facebook

Пряма мова Свириденко: "Зовсім скоро, з 19 грудня, стартує програма "єПідтримка". Урядова команда працює для того, щоб людям було зручно скористатись 1000 грн за участь в кампанії вакцинації, а бізнес отримав необхідну підтримку".

Деталі: За словами міністра, урядовці уже провели зустрічі з представниками сфери культури, Інституту книги, Асоціації книговидавців, книгорозповсюджувачів та інших інституцій, а також проаналізували втрати від карантину в книговиданні.

Тому у Кабміні вирішили, що витратити 1000 грн на придбання книг можна буде від початку програми "єПідтримка". 

Передісторія: 

  • 15 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто отримає два щеплення, отримає від держави тисячу гривень через додаток "Дія". 
  • Речник президента Сергій Никифоров пояснив, що тисячу гривень вакциновані отримають не готівкою, а як сертифікат, цифровий ваучер або депозит, який можна буде витратити на певний перелік послуг і товарів.
  • 17 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що 1 тисячу гривень повністю вакцинованим проти Covid-19 українцям будуть нараховувати на віртуальні платіжні картки через застосунок "Дія" наприкінці 2020-го та впродовж 2021-го року, податки з цих грошей платити не доведеться і на нарахування субсидії вони не вплинуть.
  • 18 листопада Верховна Рада ухвалила за основу законопроект, яким пропонується внести у доходи бюджету на 2021 рік додаткових 3 мільярди гривень. Згодом їх мають використати саме на виплату "ковідної тисячі" для громадян. 
  • У Мінцифри повідомили, що віртуальні картки в застосунку "Дія", на яку повністю вакциновані українці з 19 грудня отримуватимуть тисячу гривень, будуть безкоштовними – жодних комісій за їхнє обслуговування не буде.

Українська правда
Теми: коронавірусвакцинаціягроші


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