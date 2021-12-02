"Тисяча Зеленського" зватиметься "єПідтримка" і на неї можна буде накупити книг

Програма, в рамках якої повністю вакцинованим українцям виплатять по 1 тисячі гривень, матиме назву "єПідтримка" і стартуватиме 19 грудня.

Джерело: міністр економіки Юлія Свириденко у Facebook

Пряма мова Свириденко: "Зовсім скоро, з 19 грудня, стартує програма "єПідтримка". Урядова команда працює для того, щоб людям було зручно скористатись 1000 грн за участь в кампанії вакцинації, а бізнес отримав необхідну підтримку".

Деталі: За словами міністра, урядовці уже провели зустрічі з представниками сфери культури, Інституту книги, Асоціації книговидавців, книгорозповсюджувачів та інших інституцій, а також проаналізували втрати від карантину в книговиданні.

Тому у Кабміні вирішили, що витратити 1000 грн на придбання книг можна буде від початку програми "єПідтримка".

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