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"Тисяча за вакцинацію" під Миколая: комісій за картки не буде

Понеділок, 29 листопада 2021, 13:44
Тисяча за вакцинацію під Миколая: комісій за картки не буде
Фото з сайту Дія - diia.gov.ua

Віртуальні картки в застосунку "Дія", на яку повністю вакциновані українці з 19 грудня отримуватимуть тисячу гривень, будуть безкоштовними – жодних комісій за їхнє обслуговування не буде.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації в коментарі УП

Дослівно: "Громадяни у мобільному застосунку "Дія" проходять коротку верифікацію, яка дозволяє їм отримати гроші на спеціальні банківські картки.

Мінекономіки нараховує гроші на спеціальні карткові рахунки громадян – по 1 тисячі гривень. Громадяни розраховуються грошима у підприємствах, які відповідають визначеним MCC-кодам (класифікаторам виду діяльності – УП).

На першому етапі програми працюватиме такий алгоритм: надання готівки не передбачене. Треба зважити, що ця програма покликана зробити цільову підтримку тих сфер, які зазнали суттєвого скорочення притоку клієнтів через карантинні обмеження або звичайну відмову людей від соціальних контактів у період пандемії.

Віртуальні картки – безкоштовні, жодних комісій за обслуговування не буде".

Деталі: У Мінцифри запевняють, що фінансові операції з віртуальними картками будуть цілком безпечними, адже вони проходитимуть через "банки-партнери, які мають надійні системи захисту платежів".

Банки безкоштовно випустять такі картки для населення.

Передісторія:

  • Кампанія з вакцинації проти коронавірусу SARS CoV 2, що викликає хворобу Covid-19, стартувала в Україні 24 лютого 2021 року. 
  • 15 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що кожен повністю вакцинований отримає від держави тисячу гривень через додаток "Дія" після 19 грудня. За ці кошти можна буде придбати абонемент у спортзал, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр, купити квитки для мандрівок всередині країни.
  • Речник президента Сергій Никифоров пояснив, що тисячу гривень вакциновані отримають не готівкою, а як сертифікат, цифровий ваучер або депозит, який можна буде витратити на певний перелік послуг і товарів.
  • 17 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що 1 тисячу гривень повністю вакцинованим проти Covid-19 українцям будуть нараховувати на віртуальні платіжні картки через застосунок "Дія" наприкінці 2020-го та впродовж 2021-го року, податки з цих грошей платити не доведеться і на нарахування субсидії вони не вплинуть.
  • 18 листопада Верховна Рада ухвалила за основу законопроект, яким пропонується внести у доходи бюджету на 2021 рік додаткових 3 мільярди гривень. Згодом їх мають використати саме на виплату "ковідної тисячі" для громадян. 

Ольга Кириленко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціяДіягрошіЗеленськийМінцифри
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