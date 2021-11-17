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Тисяча за вакцинацію: Шмигаль розповів, як її нараховуватимуть

Середа, 17 листопада 2021, 13:21
Денис Шмигаль, фото КМУ

По 1 тисячі гривень повністю вакцинованим проти Covid-19 українцям будуть нараховувати на віртуальні платіжні картки через застосунок "Дія" наприкінці цього та впродовж наступного року, податки з цих грошей платити не доведеться. 

Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів 17 листопада 

Пряма мова: "Кошти в розмірі 1 тисячі гривень будуть виплачені на віртуальні платіжні картки через "Дію". Їх можна буде витратити на придбання квитків у кінотеатри, театри, на концерти, заняття спортом та подорожі Україною потягом або літаком. Приблизно 6 тисяч суб'єктів бізнесу по всій країні зможуть взяти участь у цій програмі.

Програма запрацює з 19 грудня цього року і буде діяти в цьому році і до кінця наступного року. 3 мільярди гривень направляємо на програму в цьому році та ще 3 мільярди – на початку наступного з подальшим розширенням фінансування. .Це окрема програма з загального фонду державного бюджету.

Жодних податків на цю тисячу нараховуватися не буде. Також ці кошти жодним чином не вплинуть на отримання субсидій людьми". 

Деталі: Шмигаль зазначив, що рішення виплатити по 1 тисячі гривень усім повністю вакцинованим громадянам ініціював президент, аби заохотити до вакцинації, підтримати малий та середній бізнес, який постраждав через пандемію, стимулювати спортивний і культурний розвиток українців. 

"Наша головна мета – вакцинувати більше 70% дрослих українців, зараз цей показник трохи більше 40%. Тижневий рівень вакцинації зберігається на рівні більше 1,5 мійльона щеплень", – зазначив прем'єр. 

Передісторія:

  • Кампанія з вакцинації проти коронавірусу SARS CoV 2, що викликає хворобу Covid-19, стартувала в Україні 24 лютого 2021 року. 
  • 15 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто отримає два щеплення, отримає від держави тисячу гривень через додаток "Дія" після 19 грудня. За ці кошти можна буде придбати абонемент у спортзал, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр, купити квитки для мандрівок всередині країни.
  • Речник президента Сергій Никифоров пояснив, що тисячу гривень вакциновані отримають не готівкою, а як сертифікат, цифровий ваучер або депозит, який можна буде витратити на певний перелік послуг і товарів.

Знати більше: "Вовина тисяча": як українці відреагували на виплати вакцинованим проти Covid-19 – меми

Не тільки "тисяча Зеленського": як у Європі та у світі платять громадянам за вакцинацію

Олена Рощенко, УП
Теми: вакцинаціягрошіШмигаль ЗеленськийДія


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