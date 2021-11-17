Тисяча за вакцинацію: Шмигаль розповів, як її нараховуватимуть

По 1 тисячі гривень повністю вакцинованим проти Covid-19 українцям будуть нараховувати на віртуальні платіжні картки через застосунок "Дія" наприкінці цього та впродовж наступного року, податки з цих грошей платити не доведеться.

Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів 17 листопада

Пряма мова: "Кошти в розмірі 1 тисячі гривень будуть виплачені на віртуальні платіжні картки через "Дію". Їх можна буде витратити на придбання квитків у кінотеатри, театри, на концерти, заняття спортом та подорожі Україною потягом або літаком. Приблизно 6 тисяч суб'єктів бізнесу по всій країні зможуть взяти участь у цій програмі.

Програма запрацює з 19 грудня цього року і буде діяти в цьому році і до кінця наступного року. 3 мільярди гривень направляємо на програму в цьому році та ще 3 мільярди – на початку наступного з подальшим розширенням фінансування. .Це окрема програма з загального фонду державного бюджету.

Жодних податків на цю тисячу нараховуватися не буде. Також ці кошти жодним чином не вплинуть на отримання субсидій людьми".

Деталі: Шмигаль зазначив, що рішення виплатити по 1 тисячі гривень усім повністю вакцинованим громадянам ініціював президент, аби заохотити до вакцинації, підтримати малий та середній бізнес, який постраждав через пандемію, стимулювати спортивний і культурний розвиток українців.

"Наша головна мета – вакцинувати більше 70% дрослих українців, зараз цей показник трохи більше 40%. Тижневий рівень вакцинації зберігається на рівні більше 1,5 мійльона щеплень", – зазначив прем'єр.

Передісторія:

Кампанія з вакцинації проти коронавірусу SARS CoV 2, що викликає хворобу Covid-19, стартувала в Україні 24 лютого 2021 року.

15 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто отримає два щеплення, отримає від держави тисячу гривень через додаток "Дія" після 19 грудня. За ці кошти можна буде придбати абонемент у спортзал, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр, купити квитки для мандрівок всередині країни.

Речник президента Сергій Никифоров пояснив, що тисячу гривень вакциновані отримають не готівкою, а як сертифікат, цифровий ваучер або депозит, який можна буде витратити на певний перелік послуг і товарів.

Знати більше: "Вовина тисяча": як українці відреагували на виплати вакцинованим проти Covid-19 – меми

Не тільки "тисяча Зеленського": як у Європі та у світі платять громадянам за вакцинацію