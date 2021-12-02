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Лавров заявив про готовність РФ до відкриття каналу діалогу зі США щодо України

Четвер, 2 грудня 2021, 13:13
Лавров заявив про готовність РФ до відкриття каналу діалогу зі США щодо України
Сергій Лавров. фото МЗС РФ

Глава МЗС РФ Сергій Лавров сказав, що Росія готова до відкриття каналу діалогу зі США щодо України.

Джерело: Лавров, відкриваючи переговори з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, цитує російський "Інтерфакс"

Пряма мова: "Ми зацікавлені в об'єднанні зусиль для врегулювання української кризи. Наші американські колеги неодноразово говорили, що вони хочуть допомогти, не руйнуючи нормандський формат, відновивши окремий канал діалогу, який існував за минулої адміністрації. Ми до цього готові".

Деталі: Лавров зазначив, що хоче почути пояснення Блінкена щодо заяв, які він зробив на пленарному засіданні ОБСЄ, в яких держсекретар США назвав пункти Мінських угод, які має виконувати Російська Федерація.

Пряма мова: "З нетерпінням чекаю на роз'яснення. Сподіваюся, це мені допоможе зорієнтуватися щодо того, які підходи Сполучені Штати сповідуватимуть щодо врегулювання в Україні".

Нагадаємо: Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що РФ продовжує провокувати Україну не лише військовим чином, а й у дипломатичній сфері.

Лавров спровокував дипломатичну суперечку на неформальній зустрічі перед засіданням міністерської ради ОБСЄ у Стокгольмі і отримав рішучу відповідь глави МЗС України Дмитра Кулеби і держсекретаря США Ентоні Блінкена.

"Українська правда" у Threads

Теми: нормандський форматРосіяСША
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