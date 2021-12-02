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Лукашенко: Ми з Путіним рідні брати

Четвер, 2 грудня 2021, 14:56
Путін і Лукашенко. Фото president.gov.by

Самопроголошений президент Білорусії Олександр Лукашенко заявив, що вони із президентом Росії Володимиром Путіним рідні брати і бачать світ однаково.

Джерело: Лукашенко в інтерв'ю РІА Новини

Пряма мова Лукашенка: "Я можу сказати, що Володимир Путін мене вважає більше ніж другом, ми рідні брати. А якщо вже серйозно, ви знаєте, що спільного? Ми, на мою думку, це зараз яскраво проявилося, бачимо світ за основними напрямками, основні проблеми однаково. Ми бачимо однаковими очима цей світ".

Деталі: Він додав, що вони з Путіним можуть "перетравлювати все це в голові, крутити, вертіти", можуть "іноді робити не зовсім однакові з цього висновки", у них "можуть бути різні вчинки, але очі їхні бачать цей світ однаково".

За словами Лукашенка, він у цьому переконався, "особливо останнім часом".

Передісторія: 

  • Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що західні країни вигадали тезу, що Росія хоче напасти на Україну, і зажадав від них надати докази цього. Він також додав: якщо Україна та Захід "знов розв'яжуть війну на Донбасі чи десь на кордоні з Росією, Білорусь осторонь не залишиться, і ясно, на чиєму боці буде Білорусь". 
  • Пізніше Лукашенко заявив, що всіма силами намагатиметься зробити Україну "нашою" країною, бо "там наш народ".
  • 2 грудня Лукашенко анонсував уже цієї зими спільні білорусько-російські військові навчання біля українських кордонів.

Теми: ЛукашенкоПутін


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