Лукашенко: Ми з Путіним рідні брати
Самопроголошений президент Білорусії Олександр Лукашенко заявив, що вони із президентом Росії Володимиром Путіним рідні брати і бачать світ однаково.
Джерело: Лукашенко в інтерв'ю РІА Новини
Пряма мова Лукашенка: "Я можу сказати, що Володимир Путін мене вважає більше ніж другом, ми рідні брати. А якщо вже серйозно, ви знаєте, що спільного? Ми, на мою думку, це зараз яскраво проявилося, бачимо світ за основними напрямками, основні проблеми однаково. Ми бачимо однаковими очима цей світ".
Деталі: Він додав, що вони з Путіним можуть "перетравлювати все це в голові, крутити, вертіти", можуть "іноді робити не зовсім однакові з цього висновки", у них "можуть бути різні вчинки, але очі їхні бачать цей світ однаково".
За словами Лукашенка, він у цьому переконався, "особливо останнім часом".
Передісторія:
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що західні країни вигадали тезу, що Росія хоче напасти на Україну, і зажадав від них надати докази цього. Він також додав: якщо Україна та Захід "знов розв'яжуть війну на Донбасі чи десь на кордоні з Росією, Білорусь осторонь не залишиться, і ясно, на чиєму боці буде Білорусь".
- Пізніше Лукашенко заявив, що всіма силами намагатиметься зробити Україну "нашою" країною, бо "там наш народ".
- 2 грудня Лукашенко анонсував уже цієї зими спільні білорусько-російські військові навчання біля українських кордонів.