Лукашенко: Ми з Путіним рідні брати

Самопроголошений президент Білорусії Олександр Лукашенко заявив, що вони із президентом Росії Володимиром Путіним рідні брати і бачать світ однаково.

Джерело: Лукашенко в інтерв'ю РІА Новини

Пряма мова Лукашенка: "Я можу сказати, що Володимир Путін мене вважає більше ніж другом, ми рідні брати. А якщо вже серйозно, ви знаєте, що спільного? Ми, на мою думку, це зараз яскраво проявилося, бачимо світ за основними напрямками, основні проблеми однаково. Ми бачимо однаковими очима цей світ".

Деталі: Він додав, що вони з Путіним можуть "перетравлювати все це в голові, крутити, вертіти", можуть "іноді робити не зовсім однакові з цього висновки", у них "можуть бути різні вчинки, але очі їхні бачать цей світ однаково".

За словами Лукашенка, він у цьому переконався, "особливо останнім часом".

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