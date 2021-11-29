Лукашенко вимагає від Заходу довести, що Росія хоче напасти на Україну

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що західні країни вигадали тезу, що Росія хоче напасти на Україну, і зажадав від них надати докази цього.

Джерело: наближений до Лукашенка Telegram-канал "Пул Першого", білоруське державне інформагентство Белта

Пряма мова Лукашенка: "Вкотре наші "партнери", як їх в Росії називають, наші суперники, як я сказав, вороги, намагаються "построїти" Росію. Тому й вигадали тезу, що Росія збирається нападати на Україну. Ну, якщо збирається – покладіть факти на стіл і підтвердіть цю тезу".

Деталі: За словами Лукашенка, Захід нібито почав "активні тілорухи довкола Російської Федерації під прикриттям того, що вона "збирається напасти на Україну"".

При цьому він додав, що у нього відомостей про запланований напад Росії на Україну немає – мовляв, якби такі задуми були, то білоруські військові, і він зокрема, про це знали б.

Самопроголошений президент також заявив, що Україна та західні країни у зв'язку з цим "почали посилювати свій північний, білорусько-український кордон" і "виводять туди військовий контингент... близько 8 тисяч на цьому етапі".

За словами Лукашенка, якщо Україна та Захід "знов розв'яжуть війну на Донбасі чи десь на кордоні з Росією, Білорусь осторонь не залишиться, і ясно, на чиєму боці буде Білорусь".

Він підкреслив, що Білорусь має всі можливості реагувати на будь-які "рухи зі зброєю на кордонах".

Зокрема, за його словами, "є певна кількість підрозділів – і їх немало – дуже навчені, оснащені, які протягом 3 годин можуть бути висунуті в будь-яку точку Білорусі".

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