Лукашенко вимагає від Заходу довести, що Росія хоче напасти на Україну
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що західні країни вигадали тезу, що Росія хоче напасти на Україну, і зажадав від них надати докази цього.
Джерело: наближений до Лукашенка Telegram-канал "Пул Першого", білоруське державне інформагентство Белта
Пряма мова Лукашенка: "Вкотре наші "партнери", як їх в Росії називають, наші суперники, як я сказав, вороги, намагаються "построїти" Росію. Тому й вигадали тезу, що Росія збирається нападати на Україну. Ну, якщо збирається – покладіть факти на стіл і підтвердіть цю тезу".
Деталі: За словами Лукашенка, Захід нібито почав "активні тілорухи довкола Російської Федерації під прикриттям того, що вона "збирається напасти на Україну"".
При цьому він додав, що у нього відомостей про запланований напад Росії на Україну немає – мовляв, якби такі задуми були, то білоруські військові, і він зокрема, про це знали б.
Самопроголошений президент також заявив, що Україна та західні країни у зв'язку з цим "почали посилювати свій північний, білорусько-український кордон" і "виводять туди військовий контингент... близько 8 тисяч на цьому етапі".
За словами Лукашенка, якщо Україна та Захід "знов розв'яжуть війну на Донбасі чи десь на кордоні з Росією, Білорусь осторонь не залишиться, і ясно, на чиєму боці буде Білорусь".
Він підкреслив, що Білорусь має всі можливості реагувати на будь-які "рухи зі зброєю на кордонах".
Зокрема, за його словами, "є певна кількість підрозділів – і їх немало – дуже навчені, оснащені, які протягом 3 годин можуть бути висунуті в будь-яку точку Білорусі".
Передісторія:
- РФ сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною. Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що РФ готується до наймасштабнішої атаки на Україну до кінця січня–початку лютого. Про ризик російського вторгнення в Україну також завляють у США і НАТО.
- При цьому в Росії розповсюджують заяви про те, що Україна планує наступ на Донбасі та про можливі провокації з боку України. Зокрема, представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Збройні сили України ведуть наступальні дії у деяких районах Донбасу.
- У МЗС України ці слова спростували, й заявили, що такі заяви мають на меті надати інформаційне прикриття російським військам на тлі загострення ними безпекової ситуації на Донбасі та вздовж українського кордону.
- 26 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде силою відбивати Донбас від російських окупантів, оскільки гинутимуть українські військові.