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Лукашенко вимагає від Заходу довести, що Росія хоче напасти на Україну

Понеділок, 29 листопада 2021, 11:27
Олександр Лукашенко. Фото president.gov.by

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що західні країни вигадали тезу, що Росія хоче напасти на Україну, і зажадав від них надати докази цього.

Джерело: наближений до Лукашенка Telegram-канал "Пул Першого", білоруське державне інформагентство Белта

Пряма мова Лукашенка: "Вкотре наші "партнери", як їх в Росії називають, наші суперники, як я сказав, вороги, намагаються "построїти" Росію. Тому й вигадали тезу, що Росія збирається нападати на Україну. Ну, якщо збирається – покладіть факти на стіл і підтвердіть цю тезу".

Деталі: За словами Лукашенка, Захід нібито почав "активні тілорухи довкола Російської Федерації під прикриттям того, що вона "збирається напасти на Україну"".

При цьому він додав, що у нього відомостей про запланований напад Росії на Україну немає – мовляв, якби такі задуми були, то білоруські військові, і він зокрема, про це знали б.

Самопроголошений президент також заявив, що Україна та західні країни у зв'язку з цим "почали посилювати свій північний, білорусько-український кордон" і "виводять туди військовий контингент... близько 8 тисяч на цьому етапі".

За словами Лукашенка, якщо Україна та Захід "знов розв'яжуть війну на Донбасі чи десь на кордоні з Росією, Білорусь осторонь не залишиться, і ясно, на чиєму боці буде Білорусь".

Він підкреслив, що Білорусь має всі можливості реагувати на будь-які "рухи зі зброєю на кордонах".

Зокрема, за його словами, "є певна кількість підрозділів – і їх немало – дуже навчені, оснащені, які протягом 3 годин можуть бути висунуті в будь-яку точку Білорусі".

Передісторія:

  • РФ сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною. Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що РФ готується до наймасштабнішої атаки на Україну до кінця січня–початку лютого. Про ризик російського вторгнення в Україну також завляють у США і НАТО.
  • При цьому в Росії розповсюджують заяви про те, що Україна планує наступ на Донбасі та про можливі провокації з боку України. Зокрема, представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Збройні сили України ведуть наступальні дії у деяких районах Донбасу.
  • У МЗС України ці слова спростували, й заявили, що такі заяви мають на меті надати інформаційне прикриття російським військам на тлі загострення ними безпекової ситуації на Донбасі та вздовж українського кордону.
  • 26 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде силою відбивати Донбас від російських окупантів, оскільки гинутимуть українські військові.

Теми: ЛукашенкоБілорусьРосіякордон


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