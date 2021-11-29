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Лукашенко вимагає від Заходу довести, що Росія хоче напасти на Україну

Понеділок, 29 листопада 2021, 10:27
Лукашенко вимагає від Заходу довести, що Росія хоче напасти на Україну
Олександр Лукашенко. Фото president.gov.by

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що західні країни вигадали тезу, що Росія хоче напасти на Україну, і зажадав від них надати докази цього.

Джерело: наближений до Лукашенка Telegram-канал "Пул Першого", білоруське державне інформагентство Белта

Пряма мова Лукашенка: "Вкотре наші "партнери", як їх в Росії називають, наші суперники, як я сказав, вороги, намагаються "построїти" Росію. Тому й вигадали тезу, що Росія збирається нападати на Україну. Ну, якщо збирається – покладіть факти на стіл і підтвердіть цю тезу".

Деталі: За словами Лукашенка, Захід нібито почав "активні тілорухи довкола Російської Федерації під прикриттям того, що вона "збирається напасти на Україну"".

При цьому він додав, що у нього відомостей про запланований напад Росії на Україну немає – мовляв, якби такі задуми були, то білоруські військові, і він зокрема, про це знали б.

Самопроголошений президент також заявив, що Україна та західні країни у зв'язку з цим "почали посилювати свій північний, білорусько-український кордон" і "виводять туди військовий контингент... близько 8 тисяч на цьому етапі".

За словами Лукашенка, якщо Україна та Захід "знов розв'яжуть війну на Донбасі чи десь на кордоні з Росією, Білорусь осторонь не залишиться, і ясно, на чиєму боці буде Білорусь".

Він підкреслив, що Білорусь має всі можливості реагувати на будь-які "рухи зі зброєю на кордонах".

Зокрема, за його словами, "є певна кількість підрозділів – і їх немало – дуже навчені, оснащені, які протягом 3 годин можуть бути висунуті в будь-яку точку Білорусі".

Передісторія:

  • РФ сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною. Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що РФ готується до наймасштабнішої атаки на Україну до кінця січня–початку лютого. Про ризик російського вторгнення в Україну також завляють у США і НАТО.
  • При цьому в Росії розповсюджують заяви про те, що Україна планує наступ на Донбасі та про можливі провокації з боку України. Зокрема, представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Збройні сили України ведуть наступальні дії у деяких районах Донбасу.
  • У МЗС України ці слова спростували, й заявили, що такі заяви мають на меті надати інформаційне прикриття російським військам на тлі загострення ними безпекової ситуації на Донбасі та вздовж українського кордону.
  • 26 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде силою відбивати Донбас від російських окупантів, оскільки гинутимуть українські військові.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛукашенкоБілорусьРосіякордон
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