Кличко хоче роздати медикам премії у грудні

Мер Києва Віталій Кличко подав до Київради проєкт рішення про виплату премій столичним медикам.

Джерело: Кличко під час відкриття засідання Київради, цитує офіційний портал столичної влади

Деталі: Планується, що в грудні лікарі отримають по 10 тисяч гривень, середній медичний персонал – по 8 тисяч гривень, молодший медперсонал – по 6 тисяч гривень.

Очільник столиці зокрема похвалив медиків за темпи вакцинації. За словами Кличка, в столиці вже зробили загалом понад 3 млн щеплень.

Тому, мовляв, місто знайшло можливість виділити з бюджету додаткові кошти, щоб підтримати столичних медиків.

Кличко висловив переконання, що бюджетна комісія та комісія з питань охорони здоров’я Київради оперативно розглянуть відповідний проєкт рішення і на наступному засіданні, наступного тижня, депутати схвалять його. Щоб медики отримали премії вже в грудні.