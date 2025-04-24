Зеленський: Попередньо, РФ вдарила по Києву північнокорейською ракетою
За попередньою інформацією, якою володіє президент Володимир Зеленський, російський удар по столиці 24 квітня, що забрав життя щонайменше 12 людей, було завдано балістичною ракетою виробництва Північної Кореї.
Джерело: Зеленський у фейсбуці
Пряма мова: "За попередньою інформацією, росіяни застосували балістичну ракету виробництва Північної Кореї. Наші спецслужби перевіряють усі деталі. Якщо інформація про виробництво цієї ракети в Північній Кореї підтвердиться, це стане черговим доказом злочинності союзу Росії та Пхеньяна. Вони вбивають людей і знущаються з життя разом – тільки в цьому сенс їхньої співпраці. Росія постійно застосовує таку зброю – ракети, артилерію. Натомість Пхеньян отримав можливість у реальних умовах війни робити свою зброю більш смертоносною".
Деталі: Президент розповів, що наразі в Києві ще триває розбір завалів після російського ракетного удару.
Він також повідомив, що лише за четвер російська армія застосувала проти українців понад 200 засобів ураження – ракет і ударних дронів. Станом на цей час понад 100 людей поранено, 12 людей убиті.
Пряма мова: "Потрібен реальний тиск на Росію, щоб це припинилося. Навіть у розпал міжнародних дипломатичних зусиль, щоб зупинити цю війну, Росія продовжує вбивати цивільних. Це означає, що Путін не боїться. Потрібне повне й безумовне припинення ударів, і Росія повинна піти на це. Потрібно справедливо завершити цю війну. І щоб реально гарантувати безпеку нашим людям, ми потребуємо зміцнення нашого повітряного щита".
Передісторія: Уночі 24 квітня Україна перебувала під масованою комбінованою атакою росіян. Зокрема, наразі відомо про 12 загиблих внаслідок російського удару по Києву.