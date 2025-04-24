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Зеленський: Попередньо, РФ вдарила по Києву північнокорейською ракетою

Євген КізіловЧетвер, 24 квітня 2025, 21:38
Зеленський: Попередньо, РФ вдарила по Києву північнокорейською ракетою
фото: Getty Images

За попередньою інформацією, якою володіє президент Володимир Зеленський, російський удар по столиці 24 квітня, що забрав життя щонайменше 12 людей, було завдано балістичною ракетою виробництва Північної Кореї.

Джерело: Зеленський у фейсбуці

Пряма мова: "За попередньою інформацією, росіяни застосували балістичну ракету виробництва Північної Кореї. Наші спецслужби перевіряють усі деталі. Якщо інформація про виробництво цієї ракети в Північній Кореї підтвердиться, це стане черговим доказом злочинності союзу Росії та Пхеньяна. Вони вбивають людей і знущаються з життя разом – тільки в цьому сенс їхньої співпраці. Росія постійно застосовує таку зброю – ракети, артилерію. Натомість Пхеньян отримав можливість у реальних умовах війни робити свою зброю більш смертоносною".

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Деталі: Президент розповів, що наразі в Києві ще триває розбір завалів після російського ракетного удару.

Він також повідомив, що лише за четвер російська армія застосувала проти українців понад 200 засобів ураження – ракет і ударних дронів. Станом на цей час понад 100 людей поранено, 12 людей убиті.

Пряма мова: "Потрібен реальний тиск на Росію, щоб це припинилося. Навіть у розпал міжнародних дипломатичних зусиль, щоб зупинити цю війну, Росія продовжує вбивати цивільних. Це означає, що Путін не боїться. Потрібне повне й безумовне припинення ударів, і Росія повинна піти на це. Потрібно справедливо завершити цю війну. І щоб реально гарантувати безпеку нашим людям, ми потребуємо зміцнення нашого повітряного щита".

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Передісторія: Уночі 24 квітня Україна перебувала під масованою комбінованою атакою росіян. Зокрема, наразі відомо про 12 загиблих внаслідок російського удару по Києву.

Киваракетний ударПівнічна КореяЗеленський
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