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Нічна атака на Київ: руйнувань і потерпілих не зафіксовано

Станіслав ПогоріловСереда, 12 червня 2024, 05:01
Нічна атака на Київ: руйнувань і потерпілих не зафіксовано
Фото: Getty Images

Київська міська держадміністрація повідомила про відсутність потерпілих і руйнувань після нічної повітряної атаки на столицю.

Джерело: КМДА у Telegram

Дослівно: "Внаслідок чергової повітряної атаки, руйнувань у столиці не зафіксовано. Потерпілих, на щастя, немає".

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Деталі: Столична влада подякувала Повітряним силам збройних сил.

Нагадаємо: Уночі на Київ летіли ракети, сили протиповітряної оборони відбивали ворожу атаку.

Теми: Киваракетний ударвійна
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