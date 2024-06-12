Нічна атака на Київ: руйнувань і потерпілих не зафіксовано
Середа, 12 червня 2024, 05:01
Київська міська держадміністрація повідомила про відсутність потерпілих і руйнувань після нічної повітряної атаки на столицю.
Джерело: КМДА у Telegram
Дослівно: "Внаслідок чергової повітряної атаки, руйнувань у столиці не зафіксовано. Потерпілих, на щастя, немає".
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Деталі: Столична влада подякувала Повітряним силам збройних сил.
Нагадаємо: Уночі на Київ летіли ракети, сили протиповітряної оборони відбивали ворожу атаку.