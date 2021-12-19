В Ізраїлі почалася п'ята Covid-хвиля — прем'єр

Ізраїль знаходиться в п'ятій хвилі коронавірусу – про це заявив прем'єр-міністр Нафталі Беннетт.

Джерело: Нафталі Беннетт, якого цитує The Guardian

Деталі: Беннетт сказав, що очікує на сплеск хвороби протягом декількох тижнів, попри суворі карантинні заходи, запроваджені Ізраїлем, аби не допустити поширення варіанту "Омікрон". В Ізраїлі зареєстровано 134 підтверджені випадки Omicron. Загалом у суботу в Ізраїлі зафіксували 696 випадків зараження. У вересні в країні реєстрували понад 7000 випадків на день, але у жовтні кількість нових інфікувань впала до сотень.

Беннетт зазначив, що "цифри все ще невеликі, але це дуже заразний варіант, який подвоюється кожні два-три дні, як ми бачимо у всьому світі".

Прем’єр порадив громадянам дотримуватися запобіжних заходів, наприклад, працювати з дому, і закликав посилити вакцинацію.

Нагадаємо: 27 листопада в Ізраїлі затвердили нові коронавірусні обмеження. Вони, зокрема, забороняють іноземним громадянам в’їзд до Ізраїлю на 14 днів, якщо вони не отримають спеціальний дозвіл від урядової комісії. Також Ізраїль розширив обов’язковий карантин для вакцинованих ізраїльтян, які прибувають з-за кордону. Ізраїльтянам, які повертаються з "червоних" країн, доведеться перебувати на карантині у визначених державних готелях, поки вони не отримають негативний результат тесту на вірус.