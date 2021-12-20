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В Израиле началась пятая Covid-волна — премьер

Понедельник, 20 декабря 2021, 00:50
ФОТО: Getty Images

Израиль находится в пятой волне коронавируса – об этом заявил премьер-министр Нафтали Беннетт.

Источник: Нафтали Беннетт, которого цитирует The Guardian

Детали: Беннетт сказал, что ожидает всплеск болезни в течение нескольких недель, несмотря на строгие карантинные меры, предпринятые Израилем, чтобы не допустить распространение варианта "Омикрон". В Израиле зарегистрировано 134 подтвержденных случая Omicron. В общем в субботу в Израиле зафиксировали  696 случаев заражения. В сентябре в стране регистрировали более 7000 случаев в день, но в октябре количество новых инфицирований упало до сотен.

Беннетт отметил, что "цифры все еще небольшие, но это очень заразный вариант, который удваивается каждые два-три дня, как мы видим по всему миру".

Премьер посоветовал гражданам соблюдать меры предосторожности, например, работать из дома, и призвал усилить вакцинацию.

Напомним: 27 ноября в Израиле утвердили новые коронавирусные ограничения. Они, в частности, запрещают иностранным гражданам въезд в Израиль на 14 дней, если они не получат специальное разрешение правительственной комиссии. Также Израиль расширил обязательный карантин для прибывающих из-за рубежа вакцинированных израильтян. Израильтянам, которые возвращаются из "красных" стран, придется находиться на карантине в определенных государственных гостинницах, пока они не получат отрицательный результат теста на вирус.

Темы: Израилькоронавирус
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