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Супертайфун на Філіппінах: кількість загиблих перевищила 200

Понеділок, 20 грудня 2021, 01:50
Супертайфун на Філіппінах: кількість загиблих перевищила 200
ФОТО: GETTY IMAGES

На  Філіппінах кількість загиблих внаслідок найсильнішого цього року тайфуну "Рай" зросла до 208.

Джерело: AFP  з посиланням на національну поліцію

Деталі: Зазначається, що одним із найбільш постраждалих островів став Бохоль, де загинули щонайменше 74 особи.

За даними поліції, щонайменше 239 людей на Філіппінах було поранено, 52 зникли безвісти.

Понад 300 тисяч осіб залишили свої оселі та прибережні курорти.

 "Рай" спустошив південні та центральні райони архіпелагу. Шторм зірвав дахи, викорчував дерева, перекинув бетонні опори електропередач, зруйнував дерев'яні будинки та затопив села.

Що передувало: "Рай" накрив Філіппіни 16 грудня.  Шторм досяг стійких вітрів зі швидкістю 260 кілометрів на годину з поривами понад 300 кілометрів на годину.  У країні тайфун відомий як "Одетта".

Нагадаємо: У 2013 році супертайфун "Хаян"  забрав життя більше 10 тисяч людей на Філіппінах. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Філіппінистихійне лихо
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