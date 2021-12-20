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Супертайфун на Филиппинах: количество погибших превысило 200

Понедельник, 20 декабря 2021, 01:50
Супертайфун на Филиппинах: количество погибших превысило 200
ФОТО: GETTY IMAGES

На Филиппинах количество погибших в результате сильнейшего в этом году тайфуна "Рай" выросло до 208.

Источник: AFP cо ссылкой на национальную полицию

Детали: Отмечается, что одним из наиболее пострадавших островов стал Бохоль, где погибли не менее 74 человек.

По данным полиции, по меньшей мере 239 человек на Филиппинах были ранены, 52 пропали без вести.

Более 300 тысяч человек покинули свои дома и прибрежные курорты.

"Рай" опустошил южные и центральные районы архипелага. Шторм сорвал крыши, выкорчевал деревья, опрокинул бетонные опоры электропередач, разрушил деревянные дома и затопил деревни.

Что предшествовало: "Рай" накрыл Филиппины 16 декабря. Шторм достиг устойчивых ветров со скоростью 260 километров в час с порывами более 300 километров в час. В стране тайфун известен как "Одетта".

Напомним: В 2013 году супертайфун "Хаян" унес жизни более 10 тысяч человек на Филиппинах.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Филиппиныстихийное бедствие
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