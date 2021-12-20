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BBC: Військові М’янми скоювали масові вбивства мирних жителів

Понеділок, 20 грудня 2021, 03:55
BBC: Військові М’янми скоювали масові вбивства мирних жителів
ФОТО: GETTY IMAGES

Військові М'янми здійснили серію масових вбивств мирних жителів, внаслідок яких загинули щонайменше 40 людей.

Джерело: розслідування BBC

Деталі: Вбивства сталися в липні в ході чотирьох окремих інцидентів у поселенні Кані - оплоті опозиції в районі Сагінг в Центральній М'янмі.

Бої між військовими та місцевими осередком Народних сил оборони  посилилися у цьому районі за кілька місяців до масових вбивств.

BBC поговорила з 11 свідками в Кані та порівняла їх свідчення з відеозаписами та фотографіями з мобільного телефону, зібраними Myanmar Witness, британською неурядовою організацією, яка розслідує порушення прав людини у країні.

Свідки та ті, хто вижив, розповіли, що солдати, деяким з яких було 17 років, оточили мешканців поселення, перш ніж відділити чоловіків та вбити їх. Відеозаписи та зображення інцидентів свідчать, що більшість убитих спочатку катували  та поховали у неглибоких могилах.

Найбільше вбивство сталося в селі Інь, де щонайменше 14 чоловіків було замучено або побито до смерті, а їхні тіла - кинуто в яр.

Свідки в Інь, імена яких не називають, щоб захистити їхні особи, розповіли BBC, що чоловіків пов'язали мотузками та побили перед смертю. Жінка, чий брат, племінник і зять були вбиті, сказала, що "ми благали їх не робити цього. Їм було байдуже. Вони запитали жінок: Чи є серед них ваші чоловіки? Якщо так, проведіть свій останній обряд".

Чоловік, якому вдалося врятуватися від вбивств, сказав, що солдати протягом кількох годин перед смертю піддавали чоловіків знущанням – їх зв’язували, били камінням та прикладами і катували цілий день.

У сусідньому селі Зі Бін Двін наприкінці липня у неглибоких братських могилах було знайдено 12 понівечених тіл. Тіло чоловіка років 60 було знайдено прив'язаним до сливового дерева неподалік. На відеозаписі його трупа, переглянутого BBC, видно явні сліди тортур. Його сім'я сказала, що його син і онук втекли, коли військові увійшли до села, але він залишився, вважаючи, що вік захистить його.

Родичі вбитих наполягали на тому, що чоловіки не брали участі у нападах на військових.

BBC передала звинувачення заступнику міністра інформації М'янми та військовому офіційному представнику генералу За Мін Туну. Він не заперечував, що солдати скоїли масові вбивства. Він сказав, що "це може статися" і "коли вони ставляться до нас як до ворогів, ми маємо право захищатися".

Нагадаємо: Військові зіткнулися з опором з боку цивільного населення з того часу, як вони захопили контроль над країною внаслідок лютневого перевороту, скинувши демократично обраний уряд.

"Українська правда" у Threads

Теми: вбивство
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