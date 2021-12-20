BBC: Военные Мьянмы совершали массовые убийства мирных жителей

Военные Мьянмы совершили серию массовых убийств мирных жителей, в результате которых погибли не менее 40 человек.

Источник: расследование BBC

Детали: Убийства произошли в июле в ходе четырех отдельных инцидентов в поселении Кани – оплоте оппозиции в районе Сагинг в Центральной Мьянме.

Бои между военными и местными центрами Народных сил обороны усилились в этом районе за несколько месяцев до массовых убийств.

BBC поговорила с 11 свидетелями в Кани и сравнила их показания с видеозаписями и фотографиями с мобильного телефона, собранными Myanmar Witness, британской неправительственной организацией, расследующей нарушения прав человека в стране.

Свидетели и выжившие рассказали, что солдаты, некоторым из которых было 17 лет, окружили жителей поселения, прежде чем отделить мужчин и убить их. Видеозаписи и изображения инцидентов свидетельствуют, что большинство убитых сначала пытали и похоронили в неглубоких могилах.

Наибольшее убийство произошло в деревне Инь, где по меньшей мере 14 мужчин были замучены или избиты до смерти, а их тела - брошены в овраг.

Свидетели Инь, имена которых не называют, чтобы защитить их личности, рассказали BBC, что мужчин связали веревками и избили перед смертью. Женщина, чей брат, племянник и зять были убиты, сказала, что "мы умоляли их не делать этого. Им было безразлично. Они спросили женщин: Есть ли среди них ваши мужчины? Если да, проведите свой последний обряд".

Мужчина, которому удалось спастись от убийств, сказал, что солдаты в течение нескольких часов перед смертью подвергали мужчин издевательствам – их связывали, избивали камнями и прикладами и пытали целый день.

В соседнем селе Зи Бин Двин в конце июля в неглубоких братских могилах было найдено 12 изуродованных тел. Тело мужчины лет 60 было найдено привязанным к сливовому дереву неподалеку. На видеозаписи его труппа, просмотренного BBC, видны явные следы пыток. Его семья сказала, что его сын и внук сбежали, когда военные вошли в деревню, но он остался, считая, что возраст защитит его.

Родственники убитых настаивали на том, что мужчины не участвовали в нападениях на военных.

BBC передала обвинения заместителю министра информации Мьянмы и военному официальному представителю генералу За Мин Туну. Он не возражал, что солдаты совершили массовые убийства. Он сказал, что "это может произойти" и "когда они относятся к нам как к врагам, мы имеем право защищаться".

Напомним: Военные столкнулись с сопротивлением гражданского населения с тех пор, как они захватили контроль над страной в результате февральского переворота, свергнув демократически избранное правительство.