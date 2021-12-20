Україна — друга в Європі за смертністю від Covid за добу

18 грудня у світі виявили 468 776 нових випадків коронавірусу.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в Британії – 82 886 хворих, в США – 66 751, у Франції – 48 473.

Крім того, в Росії – 27 967 заражень, а в Італії – 24 259.

Україна, де 3 602 випадки, на 19 місці у світі між Австралією та Словаччиною. У Європі Україна на 12 місці.

3 733 людини у світі померли від вірусу за добу. За цим показником (176 смертей) Україна на 4 місці у світі і другому в Європі.

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Нагадаємо: 18 грудня в Україні з коронавірусом було госпіталізовано 2 129 людей, водночас одужали 6 866 осіб.