Епідемія ковіду продовжує вщухати: в Україні менше 4 тисяч нових заражень

За добу 18 грудня в країні виявили 3,6 тис. нових випадків коронавірусу, 176 заражених померли.

Джерело: дані МОЗ

Дослівно: "Зафіксовано 3 602 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, з них дітей – 390, медпрацівників – 49".

Деталі: Також за минулу добу було госпіталізовано 2 129 людей, летальних випадків – 176.

Водночас дужали 6 866 осіб.

За весь час пандемії в Україні від ковіду померли 93 105 громадян.

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