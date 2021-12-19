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Епідемія ковіду продовжує вщухати: в Україні менше 4 тисяч нових заражень

Неділя, 19 грудня 2021, 08:28
Інфографіка УП

За добу 18 грудня в країні виявили 3,6 тис. нових випадків коронавірусу, 176 заражених померли.

Джерело: дані МОЗ

Дослівно: "Зафіксовано 3 602 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, з них дітей – 390, медпрацівників – 49".

Деталі: Також за минулу добу було госпіталізовано 2 129 людей, летальних випадків – 176.

Водночас дужали 6 866 осіб.

За весь час пандемії в Україні від ковіду померли 93 105 громадян.

Нагадаємо:

  • 17 грудня в Україні було зафіксовано 7 503 нових випадків ковіду, 288 хворих померли. За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Польща, Україна.
  • В Україні виявили випадок зараження коронавірусом штаму "Омікрон".

Українська правда
Теми: коронавірусепідемія


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