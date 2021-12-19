Епідемія ковіду продовжує вщухати: в Україні менше 4 тисяч нових заражень
Неділя, 19 грудня 2021, 08:28
За добу 18 грудня в країні виявили 3,6 тис. нових випадків коронавірусу, 176 заражених померли.
Джерело: дані МОЗ
Дослівно: "Зафіксовано 3 602 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, з них дітей – 390, медпрацівників – 49".
Деталі: Також за минулу добу було госпіталізовано 2 129 людей, летальних випадків – 176.
Водночас дужали 6 866 осіб.
За весь час пандемії в Україні від ковіду померли 93 105 громадян.
Нагадаємо:
- 17 грудня в Україні було зафіксовано 7 503 нових випадків ковіду, 288 хворих померли. За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Польща, Україна.
- В Україні виявили випадок зараження коронавірусом штаму "Омікрон".
Українська правда