Украина — вторая в Европе по смертности от Covid за сутки

18 декабря в мире обнаружили 468 776 новых случаев коронавируса.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Британии – 82 886 больных, в США – 66 751, во Франции – 48 473.

Кроме того, в России – 27 967 заражений, а в Италии – 24 259.

Украина, где 3 602 случая, на 19-м месте в мире между Австралией и Словакией. В Европе Украина на 12-м месте.

3 733 человека в мире умерли от вируса за сутки. По этому показателю (176 смертей) Украина на 4-м месте в мире и втором в Европе.

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Напомним: 18 декабря в Украине с коронавирусом было госпитализировано 2 129 человек, в то же время выздоровели 6 866 человек.