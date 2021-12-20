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Минулої доби вакцинувались від коронавірусу 36 тисяч українців

Понеділок, 20 грудня 2021, 08:59
фото МОЗ

За добу 19 грудня в Україні 36 027 людей вакцинували проти COVID-19.

Джерело: МОЗ

Деталі: Першу дозу отримали 11 041 людина, повністю імунізовані – 24 986 людей, додаткову дозу отримали 0 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 386 387 людей, з них отримали першу дозу – 14 386 385 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 986 872 людини, отримали додаткову дозу – 92 людини. Загалом проведено 27 373 349  щеплень.

Українська правда
Теми: вакцинація


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