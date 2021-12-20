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За прошедшие сутки вакцинировались от коронавируса 36 тысяч украинцев

Понедельник, 20 декабря 2021, 08:59
фото Минздрава

За сутки 19 декабря в Украине 36 027 человек вакцинировали против COVID-19.

Источник: Минздрав

Детали: Первую дозу получили 11 041 человек, полностью иммунизированы – 24 986 человек, дополнительную дозу получили 0 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 14 386 387 человек, из них получили первую дозу – 14 386 385 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 986 872 человека, получили дополнительную дозу – 92 человека. В общей сложности проведено 27 373 349 прививок.

Украинская правда
Темы: вакцинация
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