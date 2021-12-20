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Шанси потрапити до Верховної Ради мають 8 партій – опитування

Понеділок, 20 грудня 2021, 10:11
Шанси потрапити до Верховної Ради мають 8 партій – опитування
ФОТО З FACEBOOK ВЕРХОВНОЇ РАДИ

Якби вибори до Верховної Ради проводились наступної неділі, найбільшу підтримку отримала б партія "Слуга народу".

Джерело: опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведене 14-16 грудня

Деталі: Рейтинг партій очолює партія "Слуга народу", яку готові підтримати 19,1% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором.

 

За партію "Європейська солідарність" – 13,5%, "Батьківщина" – 11,2%, "Опозиційна платформа – За життя" – 10,5%.

Партію "Сила і честь" підтримують 7,3%, партію Разумкова "Розумна політика" – 6,2%, партію "Українська  стратегія Гройсмана" – 6,0%, партію Мураєва "Наші" – 5,6%, Радикальну партію – 4,2%, "УДАР Віталія Кличка" – 3,8%, партію Шарія – 3,4%, ВО "Свобода" – 3,0%.

Рейтинг інших політичних сил – менше 2%.

 
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Довідково: Соціологи провели опитування населення 14-16 грудня 2021 року. Було опитано 2000 респондентів віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.

Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. 

Українська правда

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Теми: Верховна Радасоціологія
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