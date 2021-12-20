Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Шансы попасть в Верховную Раду имеют 8 партий – опрос

Понедельник, 20 декабря 2021, 10:11
Шансы попасть в Верховную Раду имеют 8 партий – опрос
ФОТО ИЗ FACEBOOK ВЕРХОВНОЙ РАДЫ

Если бы выборы в Верховную Раду проводились в следующее воскресенье, наибольшую поддержку получила бы партия "Слуга народа".

Источник: опрос социологической группы "Рейтинг", проведенный 14-16 декабря

Детали: Рейтинг партий возглавляет партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 19,1% среди голосующих и определившихся с выбором.

 

За партию "Европейская солидарность" – 13,5%, "Батькивщина" – 11,2%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 10,5%.

Партию "Сила и честь" поддерживают 7,3%, партию Разумкова "Разумная политика" – 6,2%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" – 6,0%, партию Мураева "Наши" – 5,6%, Радикальную партию – 4,2%, "УДАР Виталия Кличко" – 3,8%, партию Шария – 3,4%, ВО "Свобода" – 3,0%.

Рейтинг других политических сил – менее 2%.

 
Нажмите на изображение для увеличения

Дополнительно: Социологи провели опрос населения 14-16 декабря 2021 года. Было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: менее 2,2%.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная Радасоциология
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

Все новости...
Верховная Рада
ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Премьер Испании выступил в Верховной Раде
Последние новости
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
19:45
Россияне запустили ударные БПЛА с юга
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
18:13
ОбновленоОт российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, семь раненых
Все новости...
Реклама: