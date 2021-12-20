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Шансы попасть в Верховную Раду имеют 8 партий – опрос

Понедельник, 20 декабря 2021, 11:11
ФОТО ИЗ FACEBOOK ВЕРХОВНОЙ РАДЫ

Если бы выборы в Верховную Раду проводились в следующее воскресенье, наибольшую поддержку получила бы партия "Слуга народа".

Источник: опрос социологической группы "Рейтинг", проведенный 14-16 декабря

Детали: Рейтинг партий возглавляет партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 19,1% среди голосующих и определившихся с выбором.

 

За партию "Европейская солидарность" – 13,5%, "Батькивщина" – 11,2%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 10,5%.

Партию "Сила и честь" поддерживают 7,3%, партию Разумкова "Разумная политика" – 6,2%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" – 6,0%, партию Мураева "Наши" – 5,6%, Радикальную партию – 4,2%, "УДАР Виталия Кличко" – 3,8%, партию Шария – 3,4%, ВО "Свобода" – 3,0%.

Рейтинг других политических сил – менее 2%.

 
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Дополнительно: Социологи провели опрос населения 14-16 декабря 2021 года. Было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: менее 2,2%.

Украинская правда
Темы: Верховная Радасоциология
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