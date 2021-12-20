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Зеленський у Гуті, де святкували ювілей Єрмака, проводить зустріч з двома президентами

Понеділок, 20 грудня 2021, 13:33
Анджей Дуда, Володимир Зеленський, Гітанас Науседа, фото: Twitter Зеленського

Володимир Зеленський під час своєї поїздки до села Гута, що на Прикарпатті, зустрівся з президентами Польщі Анджеєм Дудою та Литви Гітанасом Науседою.

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова: "Радий бачити у засніжених Карпатах своїх справжніх друзів Анджея Дуду й Гітанаса Науседу. У межах Люблінського трикутника говоримо про безпеку та координуємо подальші кроки з протидії спільним викликам".

Нагадаємо: 21-22 грудня в Гуті відбудеться щорічна конференція послів України під гаслом "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави", на якій будуть присутні близько 300 людей. Почесним гостем цьогорічної конференції стане глава МЗС Польщі Збігнєв Рау, який звернеться із промовою. Із відеозверненням також звернеться новопризначена міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Що було раніше: Нещодавно, відповідаючи на запитання про скандальне святкування ювілею глави ОПУ Андрія Єрмака на держдачі в Гуті, Зеленський сказав, що літав у Карпати, щоб підготувати будівлю до святкування 30-річчя української дипломатії.

Довідково: "Люблінський трикутник" - платформа для тристоронньої співпраці між Литовською Республікою, Республікою Польща та Україною, спрямована на поглиблення регіонального співробітництва у безпековій, економічній та соціально-гуманітарній сферах.

Українська правда
Теми: ЗеленськийКарпатиПольщаЛитва


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