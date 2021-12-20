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Зеленский в Гуте, где праздновали юбилей Ермака, проводит встречу с двумя президентами

Понедельник, 20 декабря 2021, 12:33
Зеленский в Гуте, где праздновали юбилей Ермака, проводит встречу с двумя президентами
Анджей Дуда, Владимир Зеленский, Гитанас Науседа, фото: Twitter Зеленського

Владимир Зеленский во время своей поездки в село Гута на Прикарпатье встретился с президентами Польши Анджеем Дудой и Литвы Гитанасом Науседой.

Источник: Зеленский в Twitter

Прямая речь: "Рад видеть в заснеженных Карпатах своих настоящих друзей Анджея Дуду и Гитанаса Науседу. В рамках Люблинского треугольника говорим о безопасности и координируем дальнейшие шаги по противодействию общим вызовам".

Напомним: 21-22 декабря в Гуте состоится ежегодная конференция послов Украины под лозунгом "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства", на которой будут присутствовать около 300 человек. Почетным гостем конференции станет глава МИД Польши Збигнев Рау, который обратится с речью. С видеообращением также обратится новая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Что было раньше: Недавно, отвечая на вопрос о скандальном праздновании юбилея главы ОПУ Андрея Ермака на госдаче в Гуте, Зеленский сказал, что летал в Карпаты, чтобы подготовить здание к празднованию 30-летия украинской дипломатии.

Справка: "Люблинский треугольник" - платформа для трехстороннего сотрудничества между Литовской Республикой, Республикой Польша и Украиной, направленная на углубление регионального сотрудничества в сфере безопасности, экономической и социально-гуманитарной.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийКарпатыПольшаЛитва
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