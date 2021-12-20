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У Зеленського вищий "антирейтинг", ніж у Порошенка – КМІС

Понеділок, 20 грудня 2021, 13:10
У Зеленського вищий антирейтинг, ніж у Порошенка – КМІС
Скриншот трансляції дебатів кандидатів у президенти 19 квітня 2019 року

30,7% українців не проголосували би за президента Володимира Зеленського "за жодних обставин", тоді як за п’ятого президента Петра Порошенка – 29%.

Джерело: опитування Київського міжнародного інституту соціології

Деталі: За представників партії "Опозиційної платформи – За життя" Юрія Бойка та Віктора Медведчука не проголосували би за жодних обставин 22,4% і 20,1% громадян України, відповідно.

В Олега Ляшка "антирейтинг" сягає 17,3%.

За колишніх прем’єр-міністрів Юлії Тимошенко та Арсенія Яценюка за жодних обставин не проголосували би 15,8% і 14,4% українців.

У київського міського голови Віталія Кличка "антирейтинг" становить 12,6%.

Водночас 17,2% опитаних не змогли обрати політика, за якого вони би не проголосували "за жодних обставин". Ще 6% відмовились відповісти.

 
Інфографіка: КМІС

КМІС провів опитування 9-17 грудня 2021 року методом особистого ("face-to-face") інтерв’ю з використанням планшета (CAPI) було опитано 2025 респондентів, що мешкають у 109 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим).

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Похибка вибірки не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,9% — для показників близьких до 25%, 2,2% — для показників близьких до 12%, 1,5% — для показників близьких до 5%.

Що було раніше: Водночас, згідно з цим опитування, якби президентські вибори проводилися наступної неділі, Зеленський перемагає всіх опонентів у другому турі президентських виборів.

Українська правда

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Теми: опитуваннярейтингЗеленськийПорошенковибори
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