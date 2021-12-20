У Зеленского выше "антирейтинг", чем у Порошенко – КМИС

30,7% украинцев не проголосовали бы за президента Владимира Зеленского "ни в коем случае", тогда как за пятого президента Петра Порошенко - 29%.

Источник: опрос Киевского международного института социологии

Детали: За представителей партии "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко и Виктора Медведчука не проголосовали бы ни при каких обстоятельствах 22,4% и 20,1% граждан Украины, соответственно.

У Олега Ляшко "антирейтинг" достигает 17,3%.

За бывших премьер-министров Юлии Тимошенко и Арсения Яценюка ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы 15,8% и 14,4% украинцев.

У киевского городского головы Виталия Кличко "антирейтинг" составляет 12,6%.

В то же время 17,2% опрошенных не смогли выбрать политика, за которого они бы не проголосовали "ни при каких обстоятельствах". Еще 6% отказались ответить.

Инфографика КМИС

КМИС провел опрос 9-17 декабря 2021 года методом личного ("face-to-face") интервью с использованием планшета (CAPI) было опрошено 2025 респондентов, проживающих в 109 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым).

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Погрешность выборки не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,9% – для показателей близких к 25%, 2,2% – для показателей близких к 12%, 1,5% – для показателей близких к 5 %.

Что было раньше: В то же время, согласно этому опросу, если бы президентские выборы проводились в следующее воскресенье, Зеленский побеждает всех оппонентов во втором туре президентских выборов.