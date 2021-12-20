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Полонянка бойовиків ОРДО потребує термінової госпіталізації – Денісова

Понеділок, 20 грудня 2021, 14:10
Полонянка бойовиків ОРДО потребує термінової госпіталізації – Денісова
Полонена ОРДО Олена Пєх, фото з Telegram Денісової

Здоров'я полонянки бойовиків ОРДО Олени Пєх перебуває у критичному стані, і їй потрібна термінова госпіталізація.

Джерело: уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook

Деталі: За словам омбудсменки, Пєх незаконно утримують у Сніжнянській виправній колонії №127.

Її затримали в серпні 2018 року в Горлівці. Три місяці тримали на гауптвахті однієї з військових частин Донецька, де "катували електрострумом, душили пакетом, вкручували в коліна шурупи, імітували розстріл і вимагали зізнання в "держзраді".

За даними Денісової, 27 березня 2020 року Олену було засуджено до 13 років ув'язнення за звинуваченням у "державній зраді".

Пряма мова: "Після нелюдських тортур у Олени Пєх стрімко розвинувся артроз колінних та кульшових суглобів з порушенням їх функцій 2-3 ступеня, варикозне розширення вен ніг, хронічний тромбофлебіт, який може призвести до трофічної виразки та гангрени. Вона не може пересуватися без палички та страждає на тяжку форму епілепсії. Крім того, жінка має резистентну форму гіпертонічної хвороби, тяжку стенокардію та порушення зору.

Олені потрібна термінова госпіталізація у відділення травматології для надання оперативного втручання та визначення подальшого лікування у невропатолога та судинного хірурга".

Більше деталей: Омбудсменка розповіла, що до арешту Олена Пєх викладала в школі німецьку, російську мову та літературу, працювала у Горлівському художньому музеї старшим науковим співробітником. Проводила екскурсії, писала наукові статті, брала участь у конференціях. У серпні 2014 року виїхала до Одеси, де займалася перекладами. Згодом була змушена повернутися в окуповане Дебальцеве, де доглядала хвору на інсульт маму.

За словами Денісової, всі вищеназвані дії стосовно Олени є порушеннями українського законодавства і  норм міжнародного права.

Уповноважена з прав людини просить керівництво Червоного Хресту в Україні "терміново здійснити візит до Олени Пєх, сприяти її негайній госпіталізації та наданню кваліфікованої медичної допомоги". 

Також вона просить координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитись, сприяти наданню відповідної допомоги та порушити питання про звільнення Олени Пєх за станом здоров'я.

Українська правда

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Теми: полоненіОРДЛОправа людини
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