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Пленнице боевиков ОРДО нужна срочная госпитализация – Денисова

Понедельник, 20 декабря 2021, 14:10
Пленнице боевиков ОРДО нужна срочная госпитализация – Денисова

Здоровье пленницы боевиков ОРДО Елены Пех в критическом состоянии, и она нуждается в срочной госпитализации.

Источник: уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook

Детали: По словам омбудсмена, Пех незаконно удерживают в Снежнянской исправительной колонии №127.

Ее задержали в августе 2018 в Горловке. Три месяца держали на гауптвахте одной из воинских частей Донецка, где "пытали электротоком, душили пакетом, вкручивали в колени шурупы, имитировали расстрел и требовали признание в госизмене".

По данным Денисовой, 27 марта 2020 года Елена была приговорена к 13 годам заключения по обвинению в "государственной измене".

Прямая речь: "После бесчеловечных пыток у Елены Пех стремительно развился артроз коленных и тазобедренных суставов с нарушением их функций 2-3 степени, варикозное расширение вен ног, хронический тромбофлебит, который может привести к трофической язве и гангрене. Она не может передвигаться без палочки и страдает тяжелой формой эпилепсии. Кроме того, женщина имеет резистентную форму гипертонической болезни, тяжелую стенокардию и нарушение зрения.

Елене требуется срочная госпитализация в отделение травматологии для предоставления оперативного вмешательства и определения дальнейшего лечения у невропатолога и сосудистого хирурга".

Больше деталей: Омбудсмен рассказала, что до ареста Елена Пех преподавала в школе немецкий, русский язык и литературу, работала в Горловском художественном музее старшим научным сотрудником. Проводила экскурсии, писала научные статьи, участвовала в конференциях. В августе 2014 года выехала в Одессу, где занималась переводами. Впоследствии была вынуждена вернуться в оккупированное Дебальцево, где ухаживала за мамой после инсульта.

По словам Денисовой, все вышеперечисленные действия в отношении Елены являются нарушениями украинского законодательства и норм международного права.

Уполномоченная по правам человека просит руководство Красного Креста в Украине "срочно посетить Елену Пех, способствовать ее немедленной госпитализации и оказанию квалифицированной медицинской помощи".

Также она просит координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться, содействовать оказанию соответствующей помощи и поднять вопрос об освобождении Елены Пех по состоянию здоровья.

Украинская правда

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Темы: пленныеОРДЛОправа человека
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