Через махінації чиновників селищна рада зазнала збитків на 700 млн грн – СБУ

Служба безпеки викрила посадовців селищної ради в Київській області на продажі землі громади приватним підприємцям за заниженою ціною.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Правоохоронці провели 26 обшуків у домівках та за місцем роботи чиновників, внаслідок чого вилучили фінансово-господарську документацію та чернетки, які підтверджують протиправну діяльність.

За версією слідства, чиновники селищної ради в Обухівському районі організували схему з привласнення землі через продаж її підконтрольній комерційній структурі.

Загалом, чиновники відчужили 7 земельних ділянок загальною площею понад 26 гектарів.

У пресслужбі пояснюють, що організатори залучили суб’єкта оціночної діяльності, який навмисне занизив реальну вартість земельних ділянок. Завдяки цьому висновку, організатори сплатили територіальній громаді 55 мільйонів гривень за ці ділянки, тоді як їхня ринкова вартість становить близько 800 мільйонів.