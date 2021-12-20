Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Из-за махинаций чиновников совет поселка понес убытки на 700 млн грн – СБУ

Понедельник, 20 декабря 2021, 16:45
Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности разоблачила должностных лиц поселкового совета в Киевской области на продаже земли громады частной структуре по заниженной цене.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Правоохранители провели 26 обысков в домах и по месту работы чиновников, вследствие чего изъяли финансово-хозяйственную документацию и черновики, подтверждающие противоправную деятельность.

По версии следствия, чиновники поселкового совета в Обуховском районе организовали схему по присвоению земли через продажу ее подконтрольной коммерческой структуре.

В целом чиновники отчуждали 7 земельных участков общей площадью более 26 гектаров.

В пресс-службе объясняют, что организаторы привлекли субъекта оценочной деятельности, умышленно занизившего реальную стоимость земельных участков. Благодаря этому выводу организаторы оплатили территориальной общине 55 миллионов гривен за эти участки, тогда как их рыночная стоимость составляет около 800 миллионов.

Украинская правда
Темы: СБУКиевская областьземлякриминал
powered by lun.ua
Главное сегодня

"Это не указ о том, кто что может комментировать" – Кулеба о подписанном Зеленским документе

В Украине разрешили бустерную дозу COVID-вакцины

В ОП заявляют, что увидели готовность России к деэскалации на Донбассе

Новости 22 декабря: скандал с нардепом-"слугой", 120 тысяч военных РФ на границе

Оккупанты заявляют, что Путин выделил Крыму еще 200 миллиардов

Послы G7 прокомментировали срыв отбора руководителя антикоррупционной прокуратуры

Все новости...
СБУ
СБУ не искала российский паспорт у Гогилашвили – не было запросов
Пытала и "выбивала" несуществующие долги: на Прикарпатье СБУ разоблачила банду
СБУ сообщает о хищениях с оборонного объекта на десятки миллионов
Последние новости
07:27
Штаб ООС сообщает о "тишине" на Донбассе в течение суток
06:32
В США – более 227 тысяч новых случаев Covid за сутки
06:08
Полиция задержала арендаторшу базы отдыха, где при пожаре погибла девушка
05:45
Глава Минздрава Германии предложил 4-ю дозу вакцины для борьбы с Omicron
04:47
США одобрили таблетки Pfizer для лечения коронавируса на начальной стадии
03:50
Россия распространила "фальшивый нарратив и дезинформацию о соседних странах" – заявление стран ООН
02:54
фотоДТП в Одесской области: столкнулись три грузовика, есть жертвы
01:59
В Южной Африке заявили, что волна "омикрона" утихает так же быстро, как и росла
01:20
Боррель и Блинкен обсудили поддержку Украины на фоне агрессии РФ
00:28
"Это не указ о том, кто что может комментировать" – Кулеба о подписанном Зеленским документе
Все новости...