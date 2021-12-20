Из-за махинаций чиновников совет поселка понес убытки на 700 млн грн – СБУ

Служба безопасности разоблачила должностных лиц поселкового совета в Киевской области на продаже земли громады частной структуре по заниженной цене.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Правоохранители провели 26 обысков в домах и по месту работы чиновников, вследствие чего изъяли финансово-хозяйственную документацию и черновики, подтверждающие противоправную деятельность.

По версии следствия, чиновники поселкового совета в Обуховском районе организовали схему по присвоению земли через продажу ее подконтрольной коммерческой структуре.

В целом чиновники отчуждали 7 земельных участков общей площадью более 26 гектаров.

В пресс-службе объясняют, что организаторы привлекли субъекта оценочной деятельности, умышленно занизившего реальную стоимость земельных участков. Благодаря этому выводу организаторы оплатили территориальной общине 55 миллионов гривен за эти участки, тогда как их рыночная стоимость составляет около 800 миллионов.