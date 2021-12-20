Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленський відповів на петицію про скасування "обов’язкової" вакцинації та карантину

Понеділок, 20 грудня 2021, 17:48
Президент Володимир Зеленський. Фото: пресслужба Офісу президента

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію громадян з проханням скасувати "обов’язкову" вакцинацію проти коронавірусу та карантинні обмеження.

Джерело: сайт петицій до президента

Дослівно: "Відповідно до Конституції України людина, її життя і здоров’я визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю (частина перша статті 3); кожен має право на охорону здоров’я (частина перша статті 49); держава забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя (частина четверта статті 49).

Виключно законами України визначаються основи охорони здоров’я (пункт 6 частини першої статті 92 Конституції України). Основами законодавства України про охорону здоров’я встановлено обов’язок громадян України не лише піклуватись про своє здоров’я та здоров’я дітей, а й не шкодити здоров’ю інших громадян, а також у передбачених законодавством випадках проходити профілактичні медичні огляди і робити щеплення (пункти "а" та "б" статті 10)".

Деталі: У відповіді президента перелічують всі норми законодавства, які регулюють вакцинування населення проти інфекційних хвороб та запровадження урядом карантину.

Зокрема, Зеленський посилається на рішення РНБО про запровадження державної програми вакцинування населення проти COVID-19 та урядовий план з імунопрофілактики населення.

Таким чином, суть відповіді президента полягає в тому, що всі чинні заходи з вакцинації та карантину відповідають законодавству.

Дослівно: "Таким чином суспільні відносини щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, правові, організаційні та фінансові засади діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій врегульовано законодавством України.

Дякую всім, хто долучився до цієї петиції. Бережіть себе та своїх рідних".

Що було раніше: 13 грудня на сайті петицій громадян до президента воднораз дві петиції з проханням скасувати вакцинацію проти коронавірусу набрали необхідну кількість у 25 тисяч підписів.

Українська правда
Теми: петиціяЗеленськийвакцинаціякоронавірускарантин


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Путіна "склалося враження", що "Україна готує наступ на Донбас"

Порошенко знав про постачання вугілля з ОРДЛО, але участі у цьому не брав – адвокати

Замість Порошенка у ДБР прийшли адвокати і депутати

СБУ оголосила підозру керівнику російської ПВК "Вагнер"

Коронавірус: лише 2 області України залишаються "червоними"

"Це не указ про те, хто що може коментувати" – Кулеба про підписаний Зеленським документ

Усі новини...
петиція
Дві петиції про скасування "примусової" вакцинації набрали необхідну кількість підписів
Уточнення "За кошти платників податків": Зеленський відповів на петицію
Зеленський відповів на петицію про заборону в’їзду в Україну для росіян
Останні новини
13:54
Греція повертає маски на вулицях і скасовує масові гуляння перед Новим роком
13:38
фото Українській армії передали відремонтований МіГ-29
13:27
У НАТО не готові до рішень про Україну на саміті, є голоси за діалог з РФ – посол
13:20
Домашні експрес-тести на COVID-19 не діють у транспорті та громадських закладах – МОЗ
13:20
Акціонери "Укрнафти" знову не зібралися
13:12
В Україну йде потепління та сніг з дощем
13:10
"7 років страждала": у Львові прооперували дівчинку, в якої не відкривався рот
13:10
Путін заявив, що США зі своїми ракетами вже на порозі його дому, а Україну створив Ленін
12:54
Румунія купить у Норвегії 32 винищувачі F-16
12:53
У Китаї закрили на карантин місто-мільйонник через сотню випадків COVID-19
Усі новини...