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Зеленський відповів на петицію про скасування "обов’язкової" вакцинації та карантину

Понеділок, 20 грудня 2021, 16:48
Зеленський відповів на петицію про скасування обов’язкової вакцинації та карантину
Президент Володимир Зеленський. Фото: пресслужба Офісу президента

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію громадян з проханням скасувати "обов’язкову" вакцинацію проти коронавірусу та карантинні обмеження.

Джерело: сайт петицій до президента

Дослівно: "Відповідно до Конституції України людина, її життя і здоров’я визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю (частина перша статті 3); кожен має право на охорону здоров’я (частина перша статті 49); держава забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя (частина четверта статті 49).

Виключно законами України визначаються основи охорони здоров’я (пункт 6 частини першої статті 92 Конституції України). Основами законодавства України про охорону здоров’я встановлено обов’язок громадян України не лише піклуватись про своє здоров’я та здоров’я дітей, а й не шкодити здоров’ю інших громадян, а також у передбачених законодавством випадках проходити профілактичні медичні огляди і робити щеплення (пункти "а" та "б" статті 10)".

Деталі: У відповіді президента перелічують всі норми законодавства, які регулюють вакцинування населення проти інфекційних хвороб та запровадження урядом карантину.

Зокрема, Зеленський посилається на рішення РНБО про запровадження державної програми вакцинування населення проти COVID-19 та урядовий план з імунопрофілактики населення.

Таким чином, суть відповіді президента полягає в тому, що всі чинні заходи з вакцинації та карантину відповідають законодавству.

Дослівно: "Таким чином суспільні відносини щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, правові, організаційні та фінансові засади діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій врегульовано законодавством України.

Дякую всім, хто долучився до цієї петиції. Бережіть себе та своїх рідних".

Що було раніше: 13 грудня на сайті петицій громадян до президента воднораз дві петиції з проханням скасувати вакцинацію проти коронавірусу набрали необхідну кількість у 25 тисяч підписів.

Українська правда

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Теми: петиціяЗеленськийвакцинаціякоронавірускарантин
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