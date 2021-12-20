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Зеленский ответил на петицию об отмене "обязательной" вакцинации и карантина

Понедельник, 20 декабря 2021, 17:48
Президент Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба Офиса президента Украины

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию граждан с просьбой отменить "обязательную" вакцинацию против коронавируса и карантинные ограничения.

Источник: сайт петиций к президенту

Дословно: "Согласно Конституции Украины человек, его жизнь и здоровье признаются в Украине высшей социальной ценностью (часть первая статьи 3); каждый имеет право на здравоохранение (часть первая статьи 49); государство обеспечивает санитарно эпидемическое благополучие (часть четвертая статьи 49).

Исключительно законами Украины определяются основы здравоохранения (пункт 6 части первой 92 Конституции Украины). Основами законодательства Украины о здравоохранении установлена ​​обязанность граждан Украины не только заботиться о своем здоровье и здоровье детей, но и не вредить здоровью других граждан, а также в предусмотренных законодательством случаях проходить профилактические медицинские осмотры и делать прививки (пункты "а" и "б" статьи 10)".

Детали: В ответе президента перечисляются все нормы законодательства, регулирующие вакцинацию населения против инфекционных заболеваний и введение правительством карантина.

В частности, Зеленский ссылается на решение СНБО о внедрении государственной программы вакцинирования населения против COVID-19 и правительственном плане по иммунопрофилактике населения.

Таким образом, суть ответа президента состоит в том, что все действующие меры по вакцинации и карантину соответствуют законодательству.

Дословно: "Таким образом, общественные отношения по обеспечению санитарного и эпидемического благополучия, правовые, организационные и финансовые основы деятельности органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций урегулированы законодательством Украины.

Спасибо всем, кто присоединился к этой петиции. Берегите себя и своих родных".

Что было раньше: 13 декабря на сайте петиций граждан к президенту сразу же две петиции с просьбой отменить вакцинацию против коронавируса набрали необходимое количество в 25 тысяч подписей.

Украинская правда
Темы: петицияЗеленскийвакцинациякоронавирускарантин
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