Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Дві петиції про скасування "примусової" вакцинації набрали необхідну кількість підписів

Понеділок, 13 грудня 2021, 20:36
Дві петиції про скасування примусової вакцинації набрали необхідну кількість підписів
Фото: Офіс президента України

Дві електронні петиції про скасування "примусової" вакцинації населення проти коронавірусу, розміщені на сайті президента України Володимира Зеленського, набрали необхідну кількість у 25 тисяч підписів.

Джерело: тексти петицій на сайті президента

Деталі: Одна петиція, ініційована Юрієм Ахрамєйком 27 вересня, зібрала 25444 підписів і вже перебуває на розгляді. У тексті петиції автор просить президента скасувати карантинні обмеження, оскільки вони "безглузді".

Дослівно: "Ми вимагаємо повністю скасувати карантин, безглуздий масковий режим, та вакцинацію, яка вже стала примусовою для деяких верств населення. Залишити лише вакцинацію для бажаючих і тільки на платній основі.

Також ми вимагаємо не вести статистику і не згадувати в новинах про коронавірус. Вже давно і так зрозуміло, що цим нас намагаються маніпулювати, дані про хворих і померлих, що не відповідають дійсності. Дуже багато випадків, коли просять родичів померлого записати, що від ковіда і за це пропонують винагороду і допомогу в похоронах. Але, пропаганда не діє на розумних та освічених людей.

Володимире Олександровичу, щиро сподіваюсь на Вашу власну думку і лише Ваше втручання вирішить цю проблему. Зробимо це разом!

P. S. Якщо ця петиція набере потрібні 25 тисяч і Ви її проігноруєте або з відповіддю в стилі, передам прем'єр-міністру і ніяких конкретних і радикальних змін не буде, ми всі, які тут підписалися будемо вважати, що у Вас немає своєї думки, не чуєте народ, справжньої демократії немає, а значить світом керує закулісна мафія, а не здоровий глузд".

Деталі: Друга петиція, ініційована Дмитром Зінькевичем 23 вересня, набрала 25121 голос і має статус "Очікує на розгляд". Автор зверення просить скасувати "примусову" вакцинацію проти коронавірусу через те, що вакцини є "простроченими".

Дослівно: "Прошу заборонити примусову вакцинацію населення. Не повинно бути такого, що люди вакцинуються простроченими вакцинами під страхом звільнення з роботи чи неотримання заробітної плати. Прошу президента та міністра охорони здоров'я надати людям право обирати хочуть вони вакцинуватись чи ні. Ми вас підтримали на виборах - підтримайте ж тепер і Ви нас".

Передісторія: 

  • У жовтні президенту Зеленському вже надходила петиція від громадян про скасування "примусової" вакцинації. Тоді у відповіді голови держави зазначили, що пропозиції передали голові Верховної Ради та прем’єр-міністрові на вивчення.
  • У жовтні Міністерство охорони здоров’я вирішило відстороняти від роботи освітян та працівників державних та місцевих органів влади, які не щепилися проти коронавірусу. Під час відсторонення їм не будуть виплачувати заробітну плату. У середині листопада повідомляли про майже 3,5 тисячі вчителів, яких відсторонили тимчаосво від роботи через відсутність щеплення.
  • 13 грудня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що в Україні досягнули цільового показника ВООЗ і щепили проти COVID-19 40% дорослого населення.

Денис Карловський, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: вакцинаціяпетиціяЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
вакцинація
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
ВООЗ змінила рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19
Останні новини
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
Усі новини...
Реклама: