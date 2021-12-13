Дві петиції про скасування "примусової" вакцинації набрали необхідну кількість підписів

Дві електронні петиції про скасування "примусової" вакцинації населення проти коронавірусу, розміщені на сайті президента України Володимира Зеленського, набрали необхідну кількість у 25 тисяч підписів.

Джерело: тексти петицій на сайті президента

Деталі: Одна петиція, ініційована Юрієм Ахрамєйком 27 вересня, зібрала 25444 підписів і вже перебуває на розгляді. У тексті петиції автор просить президента скасувати карантинні обмеження, оскільки вони "безглузді".

Дослівно: "Ми вимагаємо повністю скасувати карантин, безглуздий масковий режим, та вакцинацію, яка вже стала примусовою для деяких верств населення. Залишити лише вакцинацію для бажаючих і тільки на платній основі.

Також ми вимагаємо не вести статистику і не згадувати в новинах про коронавірус. Вже давно і так зрозуміло, що цим нас намагаються маніпулювати, дані про хворих і померлих, що не відповідають дійсності. Дуже багато випадків, коли просять родичів померлого записати, що від ковіда і за це пропонують винагороду і допомогу в похоронах. Але, пропаганда не діє на розумних та освічених людей.

Володимире Олександровичу, щиро сподіваюсь на Вашу власну думку і лише Ваше втручання вирішить цю проблему. Зробимо це разом!

P. S. Якщо ця петиція набере потрібні 25 тисяч і Ви її проігноруєте або з відповіддю в стилі, передам прем'єр-міністру і ніяких конкретних і радикальних змін не буде, ми всі, які тут підписалися будемо вважати, що у Вас немає своєї думки, не чуєте народ, справжньої демократії немає, а значить світом керує закулісна мафія, а не здоровий глузд".

Деталі: Друга петиція, ініційована Дмитром Зінькевичем 23 вересня, набрала 25121 голос і має статус "Очікує на розгляд". Автор зверення просить скасувати "примусову" вакцинацію проти коронавірусу через те, що вакцини є "простроченими".

Дослівно: "Прошу заборонити примусову вакцинацію населення. Не повинно бути такого, що люди вакцинуються простроченими вакцинами під страхом звільнення з роботи чи неотримання заробітної плати. Прошу президента та міністра охорони здоров'я надати людям право обирати хочуть вони вакцинуватись чи ні. Ми вас підтримали на виборах - підтримайте ж тепер і Ви нас".

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