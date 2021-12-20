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КМДА звітує, що техніка посилено розчищає вулиці столиці

Понеділок, 20 грудня 2021, 17:17
КМДА звітує, що техніка посилено розчищає вулиці столиці
Спецтехніка на Європейській площі вдень 20 грудня. Фото: Київавтодор

У Київській міській державній адміністрації заявляють, що комунальна техніка посилено розчищає дороги та вулиці міста від снігу.

Джерело: пресслужба КМДА, telegram-канал мера Віталія Кличка, радник мера Дмитро Білоцерковець у коментарі "Українській правді"

Дослівно: "Дорожники обробляють протиожеледними засобами, насамперед, підйоми та спуски, вулиці із бруківки, мости, тротуари.

Звертаюся до водіїв бути обережними, а також не паркувати авто на узбіччях вулиць, де вони заважатимуть снігоприбиральній техніці розчищати дороги і проїзди". 

Деталі: Міський голова додав, що наразі на вулицях столиці працюють близько 300 одиниць техніки.

За рухом техніки в реальному часі можна стежити за посиланням. Як пояснив Білоцерковець в коментарі "УП", функція відстеження працює з 2016 року, але наразі його оформили в зручній формі. Зокрема, на кожній одиниці техніки можна прочитати, які функції вона виконує та її серійний номер. За словами радника, цю функцію додали, "аби уникнути спекуляцій".

Загалом КК Київавтодор" має 458 одиниць основної і 128 одиниць додаткової техніки для прибирання снігу й нанесення протиожеледних засобів.

Водночас, у додатку Google Мапи близько 18:00 на всіх головних автомагістралях столиці було позначено найвищий ступінь заторів.

Ступінь заторів на головних автодорогах Києва близько 18:00 20 грудня
Ступінь заторів на головних автодорогах Києва близько 18:00 20 грудня
Скриншот google maps

Що було раніше: Синоптики попередили, що в ніч проти 22 грудня температура повітря в Києві знизиться до -9°C. У КМДА нагадали, що в усіх районах міста відкрили пункти обігріву для бездомних людей.

Українська правда

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Теми: КиївпогодаКМДАдороги
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