КГГА отчитывается, что техника усиленно расчищает улицы столицы

В Киевской городской государственной администрации заявляют, что коммунальная техника работает, расчищает дороги и улицы города от снега.

Источник: пресс-служба КГГА, telegram-канал мэра Виталия Кличко, советник мэра Дмитрий Белоцерковец в комментарии "Украинской правде"

Дословно: "Дорожники обрабатывают противогололедными средствами, прежде всего, подъемы и спуски, брусчатки, мосты, тротуары.

Обращаюсь к водителям соблюдать осторожность, а также не парковать авто на обочинах улиц, где они будут мешать снегоуборочной технике расчищать дороги и проезды".

Детали: Мэр добавил, что в настоящее время на улицах столицы работает около 300 единиц техники.

За движением техники в реальном времени можно следить по ссылке. Как объяснил Белоцерковец в комментарии "УП", функция отслеживания работает с 2016 года, но его оформили в удобной форме. В частности, на каждой единице техники можно прочесть, какие функции она выполняет и ее серийный номер. По словам советника, эту функцию добавили, "во избежание спекуляций".

В целом УК "Киевавтодор" имеет 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной техники для уборки снега и нанесения противогололедных средств.

В то же время, в приложении Google Карты около 18:00 на всех главных автомагистралях столицы была отмечена самая высокая степень пробок.

Что было раньше: Синоптики предупредили, что в ночь на 22 декабря температура воздуха в Киеве снизится до -9°C. В КГГА напомнили, что во всех районах города были открыты пункты обогрева для бездомных людей.