"Тисяча Зеленського": за два дні українці витратили понад 130 мільйонів

Протягом 19-20 грудня, від початку старту програми, українці вже витратили понад 134 мільйони гривень від програми виплати по тисячі гривень вакцинованим так званої "тисячі Зеленського".

Джерело: прем’єр Денис Шмигаль в ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова Шмигаля: "Друга доба підходить до завершення. 4,9, майже 5 мільйонів українців відкрили рахунки в банках за цей час, 4 мільйони вже зареєструвалися на отримання цих грошей.

За вчора й за сьогодні 134 мільйони гривень уже потрачено українцями у тих сферах, які постраждали від коронавірусу – це кінотеатри, книгарні, тобто, ця програма рухається вперед".

Нагадаємо: Найчастіше українці витрачають "ковідну тисячу" на кіно, книги та театр.