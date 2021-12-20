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"Тисяча Зеленського": за два дні українці витратили понад 130 мільйонів

Понеділок, 20 грудня 2021, 22:57
Тисяча Зеленського: за два дні українці витратили понад 130 мільйонів
ФОТО MINFIN.COM.UA

Протягом 19-20 грудня, від початку старту програми, українці вже витратили понад 134 мільйони гривень від програми виплати по тисячі гривень вакцинованим так званої "тисячі Зеленського".

Джерело: прем’єр Денис Шмигаль в ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова Шмигаля: "Друга доба підходить до завершення. 4,9, майже 5 мільйонів українців відкрили рахунки в банках за цей час, 4 мільйони вже зареєструвалися на отримання цих грошей.

За вчора й за сьогодні 134 мільйони гривень уже потрачено українцями у тих сферах, які постраждали від коронавірусу – це кінотеатри, книгарні, тобто, ця програма рухається вперед".

Нагадаємо: Найчастіше українці витрачають "ковідну тисячу" на кіно, книги та театр.

Роман Петренко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусвакцинаціяШмигаль Кабінет міністрів
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