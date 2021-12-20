"Тысяча Зеленского": за два дня украинцы потратили более 130 миллионов

В течение 19-20 декабря, с начала старта программы, украинцы уже потратили более 134 миллионов гривен от программы выплаты по тысяче гривен вакцинированным так называемой "тысячи Зеленского".

Источник: премьер Денис Шмыгаль в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь Шмыгаля: "Вторые сутки подходят к завершению. 4,9, почти 5 миллионов украинцев открыли счета в банках за это время, 4 миллиона уже зарегистрировались на получение этих денег.

За вчера и сегодня 134 миллиона гривен уже потрачено украинцами в тех сферах, которые пострадали от коронавируса – это кинотеатры, книжные магазины, то есть, эта программа движется вперед".

Напомним: Чаще всего украинцы тратят "ковидную тысячу" на кино, книги и театр.