У Мінкульті розповіли, на що українці витрачають "ковідну тисячу"

Найчастіше українці витрачають "ковідну тисячу" на кіно, книги та театр.

Джерело: міністр культури Олександр Ткаченко в Telegram

Пряма мова Ткаченка: "З’явилися перші статистичні дані по використанню "ковідної тисячі" з програми "єПідтримка". Перші три місця по використанню грошей – саме у культури та креативних індустрій.



Щодо градації. На 1-му місці очікувано – кінотеатри. На 2-му – з невеличким відривом – книжкові крамниці. На третьому – театральні продюсерські агентства".

Деталі: На 6-му місці, за словами Ткаченка, музикальні групи, на 10-му – виробництво та дистрибуція відеофільмів, на 11-му – туристичні атракції та шоу.



Міністр такі результати використання "ковідної тисячі" назвав вражаючими і припустив, що це дозволить "культурі та креативним індустріям… пережити важкі часи пандемії".



Ткаченко також констатував, що в списку витрачених "ковідних тисяч" немає музеїв і закликав працівників музейної справи рекламувати свої заклади, а українців – обирати музеї для свого дозвілля.

Передісторія: