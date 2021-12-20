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У Мінкульті розповіли, на що українці витрачають "ковідну тисячу"

Понеділок, 20 грудня 2021, 13:08
У Мінкульті розповіли, на що українці витрачають ковідну тисячу
Фото lexinform.com.ua

Найчастіше українці витрачають "ковідну тисячу" на кіно, книги та театр.

Джерело: міністр культури Олександр Ткаченко в Telegram

Пряма мова Ткаченка: "З’явилися перші статистичні дані по використанню "ковідної тисячі" з програми "єПідтримка". Перші три місця по використанню грошей – саме у культури та креативних індустрій.

Щодо градації. На 1-му місці очікувано – кінотеатри. На 2-му – з невеличким відривом – книжкові крамниці. На третьому – театральні продюсерські агентства".

Деталі: На 6-му місці, за словами Ткаченка, музикальні групи, на 10-му – виробництво та дистрибуція відеофільмів, на 11-му – туристичні атракції та шоу.

Міністр такі результати використання "ковідної тисячі" назвав вражаючими і припустив, що це дозволить "культурі та креативним індустріям… пережити важкі часи пандемії".

Ткаченко також констатував, що в списку витрачених "ковідних тисяч" немає музеїв і закликав працівників музейної справи рекламувати свої заклади, а українців – обирати музеї для свого дозвілля.

Передісторія: 

  • 15 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто отримає два щеплення, отримає від держави тисячу гривень через додаток "Дія". 
  • Речник президента Сергій Никифоров пояснив, що тисячу гривень вакциновані отримають не готівкою, а як сертифікат, цифровий ваучер або депозит, який можна буде витратити на певний перелік послуг і товарів.
  • 17 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що 1 тисячу гривень повністю вакцинованим проти Covid-19 українцям будуть нараховувати на віртуальні платіжні картки через застосунок "Дія" наприкінці 2020-го та впродовж 2021-го року, податки з цих грошей платити не доведеться і на нарахування субсидії вони не вплинуть.
  •  У Мінцифри повідомили, що віртуальні картки в застосунку "Дія" будуть безкоштовними – жодних комісій за їхнє обслуговування не буде.
  • З бюджету на програму виділили 8 млрд грн.

Українська правда

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Теми: коронавірусгрошікультураТкаченко
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