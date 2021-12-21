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Кількість загиблих через супертайфун "Рай" сягнула 375

Вівторок, 21 грудня 2021, 05:40
ФОТО: GETTY IMAGES

Щонайменше 375 людей загинули внаслідок супертайфуну "Рай", що накрив Філіппіни.

Джерело: AFP з посиланням на дані національної поліції

Деталі:  Зокрема поліція повідомила про 167 випадків смерті в регіоні Карага, який включає Дінагат, Сіаргао та північно-східну частину Мінданао.

На острові Бохоль загинули щонайменше 94 особи.

Як повідомляється, ще 500 людей отримали поранення. 56 осіб зникли безвісти.

Понад 380 тисяч людей залишили свої оселі та прибережні курорти.

Що передувало:

  • "Рай" накрив Філіппіни 16 грудня. 
  • Шторм досяг стійких вітрів зі швидкістю 260 кілометрів на годину з поривами понад 300 кілометрів на годину.
  •  У країні тайфун відомий як "Одетта".
  •  "Рай" спустошив південні та центральні райони архіпелагу. Шторм зірвав дахи, викорчував дерева, перекинув бетонні опори електропередач, зруйнував дерев'яні будинки та затопив села.

Нагадаємо: У 2013 році супертайфун "Хаян"  забрав життя більше 10 тисяч людей на Філіппінах. 

Теми: Філіппінистихійне лихо


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