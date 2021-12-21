Число погибших из-за супертайфуна "Рай" достигло 375
Вторник, 21 декабря 2021, 04:40
По меньшей мере 375 человек погибли в результате накрывшего Филиппины супертайфуна "Рай".
Источник: AFP со ссылкой на данные национальной полиции
Детали: В частности полиция сообщила о 167 случаях смерти в регионе Карага, который включает Динагат, Сиаргао и северо-восточную часть Минданао.
На острове Бохоль погибли не менее 94 человек.
Как сообщается, еще 500 человек получили ранения. 56 человек пропали без вести.
Более 380 тысяч человек покинули свои дома и прибрежные курорты.
Что предшествовало:
- "Рай" накрыл Филиппины 16 декабря.
- Шторм достиг устойчивых ветров со скоростью 260 километров в час с порывами более 300 километров в час.
- В стране тайфун известен как "Одетта".
- "Рай" опустошил южные и центральные районы архипелага. Шторм сорвал крыши, выкорчевал деревья, опрокинул бетонные опоры электропередач, разрушил деревянные дома и затопил деревни.
Напомним: В 2013 году супертайфун "Хаян" унес жизни более 10 тысяч человек на Филиппинах.