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Число погибших из-за супертайфуна "Рай" достигло 375

Вторник, 21 декабря 2021, 04:40
Число погибших из-за супертайфуна Рай достигло 375
ФОТО: GETTY IMAGES

По меньшей мере 375 человек погибли в результате накрывшего Филиппины супертайфуна "Рай".

Источник: AFP со ссылкой на данные национальной полиции

Детали: В частности полиция сообщила о 167 случаях смерти в регионе Карага, который включает Динагат, Сиаргао и северо-восточную часть Минданао.

На острове Бохоль погибли не менее 94 человек.

Как сообщается, еще 500 человек получили ранения. 56 человек пропали без вести.

Более 380 тысяч человек покинули свои дома и прибрежные курорты.

Что предшествовало:

  • "Рай" накрыл Филиппины 16 декабря.
  • Шторм достиг устойчивых ветров со скоростью 260 километров в час с порывами более 300 километров в час.
  •  В стране тайфун известен как "Одетта".
  • "Рай" опустошил южные и центральные районы архипелага. Шторм сорвал крыши, выкорчевал деревья, опрокинул бетонные опоры электропередач, разрушил деревянные дома и затопил деревни.

Напомним: В 2013 году супертайфун "Хаян" унес жизни более 10 тысяч человек на Филиппинах.

Темы: Филиппиныстихийное бедствие
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