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Україна опустилася на 9 місце у світі за смертністю від Covid

Вівторок, 21 грудня 2021, 06:35
ФОТО: GETTY IMAGES

За добу 19 грудня у світі виявили 550 504 випадки COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в США – 143 530 випадків, в Британії – 91 743, в РФ – 27 022.

Крім того, в Іспанії зафіксували 26 568 заражень, а в Німеччині – 21 710.

Україна, де 2 536 хворих, на 30 місці у світі між Малайзією та Таїландом. У Європі Україна на 18 місці.

5 400 людей у світі за добу померли від вірусу. За цим показником (157 смертей) Україна на 9 місці у світі і на 5 в Європі. Добою раніше Україна була четверта у світі і друга - серед європейських країн.

Нагадаємо: 19 грудня в Україні  з коронавірусом госпіталізували 1 241 особу, водночас  одужали 6 690 пацієнтів.

Українська правда
Теми: коронавірус


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