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Украина опустилась на 9 место в мире по смертности от Covid

Вторник, 21 декабря 2021, 05:35
Украина опустилась на 9 место в мире по смертности от Covid
ФОТО: GETTY IMAGES

За сутки 19 декабря в мире обнаружили 550 504 случая COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в США – 143 530 случаев, в Британии – 91 743, в РФ – 27 022.

Кроме того, в Испании зафиксировали 26 568 заражений, а в Германии – 21 710.

Украина, где 2 536 больных, на 30 месте в мире между Малайзией и Таиландом. В Европе Украина находится на 18 месте.

5 400 человек в мире за сутки умерли от вируса. По этому показателю (157 смертей) Украина на 9 месте в мире и на 5 в Европе. Сутками ранее Украина была четвертая в мире и вторая - среди европейских стран.

Напомним: 19 декабря в Украине с коронавирусом госпитализировали 1 241 человек, в то же время оправились 6 690 пациентов.

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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